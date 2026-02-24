Ajker Patrika
জাতীয়

ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষিত মামলাগুলোও খতিয়ে দেখবেন নতুন চিফ প্রসিকিউটর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ২৭
ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষিত মামলাগুলোও খতিয়ে দেখবেন নতুন চিফ প্রসিকিউটর
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আমিনুল ইসলাম। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সদ্য নিয়োগ পাওয়া চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বলেছেন, ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন ও নিষ্পত্তিকৃত সব মামলাই তিনি খতিয়ে দেখবেন। ফরমাল চার্জ থেকে তদন্ত প্রক্রিয়া সবকিছু পর্যালোচনা করে জাতির প্রত্যাশা অনুযায়ী বিচার নিশ্চিত করার কথা জানিয়েছেন তিনি।

আজ মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটরের কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলাম।

চিফ প্রসিকিউটর মো. আমিনুল ইসলাম বলেছেন, ‘ইতিমধ্যে ২৪টি মামলার ফরমাল চার্জ দাখিল করা হয়েছে। ২১টি মামলার বিচার চলছে দুইটি ট্রাইব্যুনালে। আমি এসব মামলার বিষয়বস্তু দেখিনি। তবে আমি এগুলো সব দেখব। ফরমাল চার্জগুলো ঠিক হয়েছে কি না, তদন্ত যথাযথ হয়েছে কি না—এগুলো সবকিছু আমি দেখব। জাতির আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যাতে আমরা বিচারগুলো করতে পারি সে বিষয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়নতুন চিফ প্রসিকিউটর আমিনুল ইসলামের পরিচয়

যেসব মামলায় ইতিমধ্যে রায় হয়ে গেছে সেগুলোর বিষয়ে জানতে চাইলে আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘যেগুলো রায় হয়ে গেছে সেগুলো আমার দেখবার সুযোগ হয়নি। তাই সেই বিষয়ে আমি এখন মন্তব্য করতে পারছি না। তবে সবগুলোরই দেখবার সুযোগ আছে, আমি সবগুলোই দেখব। যেগুলো বিচার হয়ে গেছে সেই ফাইলগুলো আমি দেখব। যদি কোনো বিষয়ে কোনো আইনগত পদক্ষেপ নিতে হয় সেভাবে নিব। আমরা চাই ট্রাইব্যুনালটা আরও গতিশীল হোক এবং আরও স্বচ্ছতার সঙ্গে এই ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম পরিচালিত হোক।’

বিষয়:

অপরাধমামলাট্রাইব্যুনালআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালসাংবাদিকতাসাংবাদিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

পুলিশের নতুন আইজি আলী হোসেন ফকির

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

প্রধানমন্ত্রীর ১০ উপদেষ্টা: দপ্তর পেলেন হুমায়ুন কবির ও ডা. জাহেদ

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

ইরানে হামলায় সিদ্ধান্তহীন ট্রাম্পের সেনাপ্রধান থেকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সবাই, পরিণতি নিয়ে শঙ্কা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

তারেকের ছেড়ে দেওয়া আসন ঘিরে আলোচনা

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

পুলিশের লাঠিপেটায় আজকের পত্রিকার সাংবাদিকসহ আহত ৩

সম্পর্কিত

ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ করতে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয়েছে: তাজুল ইসলাম

ট্রাইব্যুনালের বিচার প্রক্রিয়া প্রশ্নবিদ্ধ করতে মিথ্যা তথ্য ছড়ানো হয়েছে: তাজুল ইসলাম

সাবেক প্রসিকিউটরদের দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে যা বললেন চিফ প্রসিকিউটর

সাবেক প্রসিকিউটরদের দুর্নীতির অভিযোগ প্রসঙ্গে যা বললেন চিফ প্রসিকিউটর

ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষিত মামলাগুলোও খতিয়ে দেখবেন নতুন চিফ প্রসিকিউটর

ট্রাইব্যুনালে রায় ঘোষিত মামলাগুলোও খতিয়ে দেখবেন নতুন চিফ প্রসিকিউটর

শেরপুর-৩ আসনের নির্বাচন ও বগুড়া-৬-এর উপনির্বাচন ৯ এপ্রিল: ইসি সচিব

শেরপুর-৩ আসনের নির্বাচন ও বগুড়া-৬-এর উপনির্বাচন ৯ এপ্রিল: ইসি সচিব