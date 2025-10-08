Ajker Patrika
শেখ হাসিনাসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে গুমের আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১২: ৫০
শেখ হাসিনা ও তারিক আহমেদ সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত

আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বেশ কয়েকজনকে গুমের ঘটনায় শেখ হাসিনা, তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ২৮ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

আজ বুধবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিলের বিষয়টি জানান প্রসিকিউটর গাজী এম এইচ তামিম।

প্রসিকিউটর গাজী তামিম বলেন, র‍্যাবের টাস্কফোর্স ইন্টারোগেশনের (টিএফআই) মাধ্যমে গুমের ঘটনায় শেখ হাসিনা, তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে ৫টি এবং ডিজিএফআই পরিচালিত জয়েন্ট ইন্টারোগেশনের (জেআইসি) মাধ্যমে গুমের ঘটনায় শেখ হাসিনা, তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে ৫টি অভিযোগ আনা হয়েছে।

এ ছাড়া বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রামপুরায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিজিবির ৪ জনের বিরুদ্ধে ৬টি অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে দাখিল করা হয়েছে।

বিষয়:

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালশেখ হাসিনা
