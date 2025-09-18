Ajker Patrika
পূজার ছুটিতে ঢাকা-কক্সবাজার রুটে বিশেষ ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফাইল ছবি
আসন্ন দুর্গাপূজার ছুটিতে ঢাকা-কক্সবাজার রুটে বিশেষ যাত্রীবাহী ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন এক জোড়া বিরতিহীন ট্যুরিস্ট স্পেশাল ট্রেন চলবে এই রুটে।

আজ বৃহস্পতিবার রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয়ের ট্রাফিক ট্রান্সপোর্টেশন শাখা থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

রেলওয়ে সূত্র জানায়, সরকারি ছুটির সময় অতিরিক্ত যাত্রীর চাপ সামলাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ১৬ কোচের এই বিশেষ ট্রেনে আসন থাকবে ৭৮৯টি।

এই বিশেষ ট্রেনের চার দিনের যাত্রাসূচিও প্রকাশ করেছে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ।

নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রতিদিন রাত সাড়ে ১০টায় ঢাকা থেকে ছেড়ে যাবে ট্রেন। আর কক্সবাজার থেকে ফিরতি ট্রেন ছাড়বে বেলা সাড়ে ১১টায়।

