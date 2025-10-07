ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল হলেই নির্বাচন ও সরকারি পদে অযোগ্য, গেজেট প্রকাশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে (আইসিটি) কারও বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল হলে তিনি আর সংসদ সদস্য (এমপি) পদে থাকতে পারবেন না কিংবা নতুন করে নির্বাচিতও হতে পারবেন না। শুধু তা-ই নয়, স্থানীয় সরকারের কোনো সংস্থা বা সরকারি চাকরিতেও তিনি নিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা হারাবেন।
আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত রাষ্ট্রপতির এই অধ্যাদেশ গতকাল সোমবার গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।
গেজেটের বর্ণনা অনুযায়ী, অধ্যাদেশ নং-৫৩,২০২৫ অনুযায়ী, ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস (ট্রাইব্যুনালস) অ্যাক্ট, ১৯৭৩-এ একটি নতুন ধারা ‘২০ সি’ সন্নিবেশিত হয়েছে, যা গুরুতর আইনি ও রাজনৈতিক প্রভাব ফেলবে।
নতুন এই ধারা অনুযায়ী, এই আইনের ৯ (১) উপধারা মোতাবেক কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ দাখিল করা হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে থাকার বা নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা হারাবেন।
যেসব পদে অযোগ্যতা প্রযোজ্য হবে:
নতুন এই বিধানের ফলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিম্নলিখিত পদসমূহের জন্য অযোগ্য বলে গণ্য হবেন:
সংসদ সদস্য: সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হওয়া বা থাকা।
স্থানীয় সরকার: স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর সদস্য, কমিশনার, চেয়ারম্যান, মেয়র বা প্রশাসক পদে নির্বাচিত বা নিযুক্ত হওয়া বা থাকা।
প্রজাতন্ত্রের চাকরি: প্রজাতন্ত্রের কোনো সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পাওয়া।
অন্যান্য সরকারি পদ: অন্য যেকোনো সরকারি পদে অধিষ্ঠিত থাকা।
তবে ধারাটির উপধারা (২)-তে বলা হয়েছে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যদি কোনো ব্যক্তি অভিযোগ থেকে অব্যাহতি (Discharged) পান বা খালাস (Acquitted) লাভ করেন, তবে এই অযোগ্যতা কার্যকর হবে না।
