প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে জাতিসংঘ দূতের বৈঠক, রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে আলোচনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতি বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষ র্যাপোর্টার টম অ্যান্ড্রুস গতকাল বৃহস্পতিবার প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। এ সময় তিনি রোহিঙ্গা সংকটকে আন্তর্জাতিক এজেন্ডায় সামনে আনার জন্য প্রধান উপদেষ্টার নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, অ্যান্ড্রুস জানিয়েছেন, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কের জাতিসংঘ সদর দপ্তরে রোহিঙ্গাদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই সম্মেলন আয়োজনের সফল উদ্যোগের জন্য প্রধান উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানান তিনি।
অ্যান্ড্রুস বলেন, ‘রোহিঙ্গাদের আতিথ্য প্রদান ও সহায়তা করার জন্য বিশ্ব বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং এই সংকটের একটি স্থায়ী সমাধানের আশা বাঁচিয়ে রাখার জন্য আপনার প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞ।’
প্রধান উপদেষ্টা আশা প্রকাশ করেন, জাতিসংঘের এই সম্মেলন দীর্ঘস্থায়ী এই সংকটের সমাধানে একটি নির্দিষ্ট পথনির্দেশ দেবে। তিনি আরও জানান, বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের জন্য আর্থিক সহায়তা হ্রাস পাওয়ায় তাঁদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সহ অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা প্রদানের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তিনি অ্যান্ড্রুসের কাছে পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অনুরোধ করেন।
অ্যান্ড্রুস রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পৃক্ততার প্রশংসা করেন। তবে তিনি মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে একটি মানবিক চ্যানেল প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবের উদ্যোগের ব্যর্থতায় হতাশা প্রকাশ করেন। এই ধাক্কা সত্ত্বেও, অ্যান্ড্রুস আশাবাদী যে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় একটি দ্রুত ও টেকসই সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে। তিনি এই লক্ষ্যে বাংলাদেশের নেতৃত্ব অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।
অ্যান্ড্রুস আগামী ২৫ আগস্ট কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ইস্যু নিয়ে একটি অংশীজন সংলাপে যোগ দিতে বর্তমানে বাংলাদেশ সফর করছেন। প্রধান উপদেষ্টা এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন।
