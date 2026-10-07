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সাইবার সুরক্ষা আইনের খসড়া পর্যালোচনায় ১৭ সদস্যের কমিটি, রয়েছেন যারা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সাইবার সুরক্ষা আইনের খসড়া পর্যালোচনায় ১৭ সদস্যের কমিটি, রয়েছেন যারা

সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬-এর খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় মতামত ও সুপারিশ প্রদানের জন্য সম্পাদক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক এবং গণমাধ্যম সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৭ সদস্যের একটি পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করেছে সরকার।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় গত ৫ অক্টোবর প্রকাশিত এক সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই কমিটি গঠনের ঘোষণা দেয়।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আনুষ্ঠানিক চিঠি প্রাপ্তির সাত দিনের মধ্যে কমিটির সদস্যদের খসড়া আইনটি পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় প্রস্তাবনা ও সুপারিশ জমা দিতে হবে।

কমিটিতে কারা রয়েছেন

সংবাদপত্র, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, অনলাইন সংবাদমাধ্যম এবং বিভিন্ন জাতীয় সাংবাদিক ও পেশাজীবী সংগঠনের শীর্ষ প্রতিনিধিদের এই সমন্বিত কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

কমিটির ১৭ জন সদস্য হলেন:

মাহফুজ আনাম—সম্পাদক, দ্য ডেইলি স্টার

মতিউর রহমান চৌধুরী—সম্পাদক, দৈনিক মানবজমিন

নুরুল কবীর—সম্পাদক, দ্য নিউ এজ

দেওয়ান হানিফ মাহমুদ—সম্পাদক, দৈনিক বণিক বার্তা

মারুফ কামাল খান—সম্পাদক, দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ

শফিকুল আলম—সম্পাদক, দৈনিক ওয়াদা

আবদুস সালাম—চেয়ারম্যান, একুশে টেলিভিশন

কামাল আহমেদ—সাবেক চেয়ারম্যান, গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন

কাদের গনি চৌধুরী—প্রধান সম্পাদক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস)

হাসান হাফিজ—সভাপতি, জাতীয় প্রেস ক্লাব

শহীদুল ইসলাম—সভাপতি, ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন (ডিইউজে)

ইলিয়াস হোসেন—বার্তা সম্পাদক, আরটিভি

মোস্তফা আকমল—প্রধান বার্তা সম্পাদক, ইন্ডিপেনডেন্ট টেলিভিশন

আবু সালেহ আকন—সভাপতি, ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি (ডিআরইউ)

শাহীন চৌধুরী—সম্পাদক, এবিনিউজ২৪.কম

শরিফুজ্জামান পিন্টু—সম্পাদক, রাজনীতি.কম

দৌলত আক্তার মালা—সভাপতি, ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম (ইআরএফ)

কমিটিতে নারী প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের সভাপতি দৌলত আক্তার মালা।

সরকারি নোটিশে স্পষ্ট করা হয়েছে, সাইবার সুরক্ষা (সংশোধন) আইন, ২০২৬-এর চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার আগে গণমাধ্যমের শীর্ষ অংশীদারদের সুচিন্তিত প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

নির্ধারিত সাত দিন সময়সীমার মধ্যে খসড়ার বিভিন্ন ধারা ও উপধারা নিয়ে পর্যালোচনার পর কমিটি তাদের সুপারিশ সরকারের কাছে জমা দেবে।

বিষয়:

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