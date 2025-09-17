শেখ হাসিনাসহ যাঁদের এনআইডি লক্ড, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না: ইসি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যসহ যাঁদের এনআইডি লক করা হয়েছে, তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য নিবন্ধন করতে পারবেন না। তাই তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগও করতে পারবেন না।
প্রবাস থেকে শেখ হাসিনা ভোট দিতে পারবেন কি না—জানতে চাইলে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, তাঁর তো এনআইডি লক আছে। যাঁদের এনআইডি লক করা আছে, তাঁরা প্রবাসে বসে ভোট দিতে পারবেন না।
গত এপ্রিলে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের ১০ সদস্যের এনআইডি লক করা হয়। যাঁদের এনআইডি লক করা হয়েছে, তাঁরা হলেন—শেখ হাসিনা, রেহানা সিদ্দিক, সজীব আহমেদ ওয়াজেদ, সায়মা ওয়াজেদ, শাহিন সিদ্দিক, বুশরা সিদ্দিক, টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিক, রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ও তারিক আহমেদ সিদ্দিক।
জানা যায়, বিভিন্ন অনিয়মের কারণেও অনেকের এনআইডি লক্ড রয়েছে। তাঁরাও প্রবাস থেকে ভোট দিতে পারবেন না। তবে এনআইডি লক করা না থাকলে মামলার কারণে বা অন্য কোনো কারণে পালিয়ে বা অন্যভাবে বিদেশে অবস্থান করা ব্যক্তিরা প্রবাস থেকে ভোট দিতে পারবেন।
