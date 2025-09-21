Ajker Patrika
> জাতীয়

নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বৈঠক আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বৈঠক আজ

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে সার্বিক প্রস্তুতিসহ দেশের সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আজ রোববার বৈঠকে বসছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। বেলা সাড়ে ১১টায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্মেলন কক্ষে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির ১৪তম সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি এবং দেশের আইন-শৃঙ্খলা বিষয়টি উঠে আসবে।

এ ছাড়া দুর্গাপূজা উপলক্ষে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সারা দেশে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ও অভিযান পরিচালনা, জুলাই হত্যাকাণ্ডের শহীদদের মামলার রেকর্ড, তদন্ত ও অগ্রগতি, সহিংসতাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ, রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে চুরি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, সংঘবদ্ধ দুষ্কৃতকারীদের প্রতিরোধ, দেশে অস্থিরতা সৃষ্টিকারী উসকানিমূলক সাইবার প্রচারণার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা, নারী ও শিশু নির্যাতন এবং ধর্ষণের বিরুদ্ধে আইনগত ও সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা, মাদকের অপব্যবহার রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিন পরবর্তী সন্ত্রাসী কার্যক্রম ও প্রতিরোধ, নির্মূল ও নিয়ন্ত্রণ এবং নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠনসমূহের অপতৎপরতা রোধে ব্যবস্থা, গার্মেন্টস বা শিল্পকারখানার শ্রমিকদের বেতন-বোনাস পরিশোধ নিশ্চিত করা, গার্মেন্টস কারখানা, ওষুধ শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির তৎপরতা বিষয়ে আলোচনা, অস্ত্র জমা ও অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান পরিচালনা, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আইন-শৃঙ্খলাসহ সার্বিক পরিস্থিতি, সীমান্ত ও পার্বত্যাঞ্চল পরিস্থিতি, সাগরে ইলিশ আহরণ কমার বিষয়ে আলোচনা এবং বিবিধ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

বৈঠকে অংশ নেবেন আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির সদস্য আসিফ নজরুল, অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার, সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, আদিলুর রহমান খান, আলী ইমাম মজুমদার, মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, শারমীন এস মুরশিদ, আ. ফ. ম. খালিদ হোসেন এবং সুপ্রদীপ চাকমা।

এ ছাড়া আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বাহিনীর বিভিন্ন প্রধানেরা এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গেছে।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়নির্বাচনজাতীয় নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

জাপাকে যে দোষ দেওয়া হচ্ছে, তার বড় ভাগীদার বিএনপি-জামায়াত: আনিসুল

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

বাংলাদেশের আর্থিক খাতের স্বচ্ছতা আনতে যে ৮ পরামর্শ দিল মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামসহ তিন জেলায় নতুন ডিসি

চট্টগ্রামসহ তিন জেলায় নতুন ডিসি

বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞার খবরটি ভুয়া

বাংলাদেশসহ ৯ দেশের ওপর আরব আমিরাতের ভিসা নিষেধাজ্ঞার খবরটি ভুয়া

মরক্কোয় বাংলাদেশ দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট সেবা চালু

মরক্কোয় বাংলাদেশ দূতাবাসে ই-পাসপোর্ট সেবা চালু

ভারত, মালয়েশিয়াসহ আরও ৫ দেশে সাইফুজ্জামানের বিপুল সম্পদের সন্ধান

ভারত, মালয়েশিয়াসহ আরও ৫ দেশে সাইফুজ্জামানের বিপুল সম্পদের সন্ধান