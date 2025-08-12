Ajker Patrika
গণপূর্ত অধিদপ্তরের দর তফসিল পর্যালোচনায় সাত সদস্যের কমিটি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
গণপূর্ত অধিদপ্তরের দর তফসিল বাজারদরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে সাত সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। প্রায় তিন বছর পর নতুন করে এই কমিটি গঠন করা হলো। বর্তমানে ২০২২ সালের দর তফসিল অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

নতুন কমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে থাকবেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব। সদস্য হিসেবে থাকবেন বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, বুয়েটের তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি এবং গণপূর্ত অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদমর্যাদার একজন প্রতিনিধি।

কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের উপসচিব।

কমিটির কার্যপরিধিতে বলা হয়েছে, দর তফসিলের আইটেমগুলোর দর বাজারমূল্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না তা যাচাই করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে। প্রয়োজনে কমিটি সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

