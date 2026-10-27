সৌদিতে ১৪৬ ফ্লাইটে প্রভাব, ভোগান্তিতে ২২ হাজারের বেশি যাত্রী
• সরাসরি ফ্লাইট ৬৯টি, ট্রানজিট ৭৭টি
• বিমানের ২৯টি ফ্লাইটের কার্যক্রম ব্যাহত
সৌদি আরবের বিমানবন্দরগুলোয় সীমিত পরিসরে ফ্লাইট পরিচালনার কারণে এখন পর্যন্ত ১৪৬টি সরাসরি ও ট্রানজিট ফ্লাইটের কার্যক্রমে প্রভাব পড়েছে। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন ২২ হাজার ২৪১ জন যাত্রী।
বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) ফ্লাইট ম্যানেজমেন্ট-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা স্কোয়াড্রন লিডার সাকিব চৌধুরী এসব তথ্য জানিয়েছেন।
সাকিব চৌধুরীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, প্রভাবিত ৬৯টি সরাসরি ফ্লাইটের মধ্যে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ২৯টি, ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের ১০, সৌদিয়া এয়ারলাইনসের ১৯ ও রিয়াদ এয়ারের ১১টি ফ্লাইট রয়েছে।
অন্যদিকে, ট্রানজিট ফ্লাইটের মধ্যে ইন্ডিগোর ৩০টি, সালামএয়ারের সাত, ইজিপ্ট এয়ারের এক, এমিরেটসের ১৪, কাতার এয়ারওয়েজের ৯, ফ্লাইদুবাইয়ের আট ও এয়ার ইন্ডিয়ার আটটি ফ্লাইটের কার্যক্রমে প্রভাব পড়েছে।
সব মিলিয়ে সরাসরি ও ট্রানজিট—দুই ধরনের ফ্লাইটে ২২ হাজার ২৪১ জন যাত্রী প্রভাবিত হয়েছেন। সৌদি আরবের বিমানবন্দরগুলোতে কার্যক্রম সীমিত থাকায় এসব ফ্লাইটের যাত্রীদের ভ্রমণসূচিতে বিঘ্ন ঘটেছে।