৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদোন্নতি

বাংলাদেশ পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদমর্যাদার ৪০ জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অতিরিক্ত এসপি) পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার।
আজ বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখার উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমানের সই করা এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ পদোন্নতি দেওয়া হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব বরাবর যোগদানপত্র দাখিল করবেন।
সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ উদ্যোগের ফলে আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা পূরণের পাশাপাশি দেশের বেসামরিক বিমান চলাচল খাতে সেবার মান ও দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে।৯ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে বন্দর কর্তৃপক্ষের চুক্তি সম্পর্কিত চলমান প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে জারি করা রুল খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি জাফর আহমেদের একক বেঞ্চ রুল খারিজ করে এই রায় দেন।২ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর মিরপুরের কল্যাণপুরে জাহাজবাড়িতে ‘জঙ্গি নাটক’ সাজিয়ে ৯ জনকে হত্যায় মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে করা মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আনুষ্ঠানিকভাবে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ, ইউএসএ (সিজিএস, ইউএসএ)-এর পরিচালনা পর্ষদ ঘোষণা করেছে। এই উদ্যোগটি বৈশ্বিক নীতি সংলাপ, গবেষণা সহযোগিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে