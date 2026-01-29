Ajker Patrika
৪০ পুলিশ কর্মকর্তার পদোন্নতি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬: ১৯
বাংলাদেশ পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (এএসপি) পদমর্যাদার ৪০ জন কর্মকর্তাকে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অতিরিক্ত এসপি) পদে পদোন্নতি দিয়েছে সরকার।

আজ বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পুলিশ-১ শাখার উপসচিব মো. মাহবুবুর রহমানের সই করা এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এ পদোন্নতি দেওয়া হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, পদোন্নতিপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব বরাবর যোগদানপত্র দাখিল করবেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়পুলিশপদোন্নতিএসপি
