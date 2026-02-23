ইসি সচিবালয় ও মাঠপর্যায়ের ১১২ কর্মকর্তা বদলি

নির্বাচন কমিশন (ইসি) সচিবালয় ও এর আওতাধীন মাঠপর্যায়ের ১১২ কর্মকর্তাকে বদলি করেছে ইসি। আজ সোমবার ইসির জনবল ও ব্যবস্থাপনা-১-এর সহকারী সচিব মোহাম্মদ শহীদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সহকারী সচিব এবং বিভিন্ন জেলা-উপজেলা নির্বাচন অফিসে কর্মরত ১১২ জন কর্মকর্তাকে জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিসে বদলি করা হয়েছে।
‘জনস্বার্থে এই আদেশ জারি করা হলো’ উল্লেখ করে ইসির প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, বদলি করা কর্মকর্তারা আগামী ১ মার্চের মধ্যে বর্তমান কর্মস্থল থেকে অবমুক্ত হবেন। অন্যথায় একই তারিখ থেকে তাৎক্ষণিক অবমুক্ত মর্মে গণ্য হবেন।
উল্লেখ্য, বদলি ও পদায়ন করা ১১২ জন কর্মকর্তার মধ্যে ৮০ জনই ঢাকায় অবস্থিত নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সহকারী সচিব। তাঁদের বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিসে বদলি করা হয়েছে।
বদলি করা ১১২ জনের তালিকা নিম্নে:
চট্টগ্রামের হালিশহরে এক বাসায় বিস্ফোরণে দগ্ধ নয়জনের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নাম নুরজাহান আক্তার রানী (৪০)।৩০ মিনিট আগে
অন্তর্বর্তী সরকারের সময় সিনিয়র সচিব ও সচিব হিসেবে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পাওয়া ৯ জনের নিয়োগ বাতিল করেছে সরকার। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিবসহ তিনজন সচিবকে দায়িত্ব থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।৩৩ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব এবিএম আবদুস সাত্তার তাঁর ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেট করেছেন। আজ সোমবার রাতে নিজে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছেন তিনি।৪১ মিনিট আগে
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তিন সচিবকে প্রত্যাহার করে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে। আজ সোমবার জারি করা পৃথক পৃথক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।২ ঘণ্টা আগে