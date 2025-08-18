Ajker Patrika
সীমানা পুনর্নির্ধারণ: ৮৩ আসনে সংক্ষুব্ধদের শুনানি শুরু ২৪ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্নির্ধারণে সংক্ষুব্ধদের শুনানি আগামী ২৪ আগস্ট থেকে শুরু করবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। শুনানি চলবে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত। নির্বাচন কমিশন সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক সূত্র জানিয়েছে, আগামী ২৪ আগস্ট কুমিল্লা অঞ্চলের শুনানি হবে। এদিন দুপুর ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া—২, ৩ ও ৫; আড়াইটা থেকে সাড়ে তিনটায় কুমিল্লা—৬, ৯, ১০ ও ১১; সাড়ে তিনটা থেকে ৫টা পর্যন্ত নোয়াখালী—১, ২, ৪ ও ৫, চাঁদপুর—২ ও ৩, ফেনী-৩, লক্ষ্মীপুর—২ ও ৩ আসনের শুনানি হবে।

এরপর, ২৫ আগস্ট খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের শুনানি হবে। এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত সাতক্ষীরা—৩, ৪, যশোর—৩, ৬, বাগেরহাট—১, ২ ও ৩; আড়াইটা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঝালকাঠি—১, বরগুনা—১, ২; পিরোজপুর—১, ২, ৩, চট্টগ্রাম—৩, ৫, ৮, ১৯, খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান আসনের শুনানি হবে।

২৬ আগস্ট ঢাকা অঞ্চলের শুনানি হবে। এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মানিকগঞ্জ—১, ২, ৩, নরসিংদী—৪, ৫; নারায়ণগঞ্জ—৩, ৪, ৫; আড়াইটা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঢাকা-১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮ ও ১৯ আসনের শুনানি হবে।

শেষদিন ২৭ আগস্ট রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর অঞ্চলের শুনানি হবে। এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পঞ্চগড়—১, ২; রংপুর—১; কুড়িগ্রাম—৪, সিরাজগঞ্জ—২, ৫, ৬, পাবনা—১; আড়াইটা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত টাঙ্গাইল—৬; জামালপুর—২; কিশোরগঞ্জ—১; সিলেট—১; ফরিদপুর—১, ৪; মাদারীপুর—২, ৩; শরীয়তপুর—২ ও ৩ আসনের শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ৩০ জুলাই ৩৯ আসনে পরিবর্তন এনে সংসদীয় আসনের খসড়া তালিকা প্রকাশ করে কমিশন। খসড়া তালিকায় দাবি-আপত্তি থাকলে ১০ আগস্টের মধ্যে আবেদন করতে বলা হয়। এই সময়ে মধ্যে ৮৩টি আসন থেকে ১ হাজার ৭৬০ টি আবেদন জমা পড়েছে বলে জানা গেছে। এসব দাবি-আপত্তির শুনানি করে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন।

ইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশনসংসদ
