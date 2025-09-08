অগ্রণী ইনস্যুরেন্সের সাবেক চেয়ারম্যান সাখাওয়াতের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অগ্রণী ইনস্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেডের সাবেক চেয়ারম্যান ও এমসিও ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেডের স্বত্বাধিকারী কাজী সাখাওয়াত হোসেন লিন্টুর বিরুদ্ধে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মামলা করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) দুদকের উপসহকারী পরিচালক মো. রুবেল হোসেন বাদী হয়ে মামলাটি করেন। মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের জনসংযোগ বিভাগের উপপরিচালক মো. আকতারুল ইসলাম।
দুদকের অনুসন্ধান প্রতিবেদনে দেখা যায়, কাজী সাখাওয়াত হোসেন লিন্টুর নামে স্থাবর সম্পদ রয়েছে ১৩ কোটি ৪৫ লাখ ৬৫ হাজার ৪৯ টাকা এবং অস্থাবর সম্পদ ৮ কোটি ৩০ লাখ ৫৯ হাজার ১০৭ টাকা। মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১ কোটি ৭৬ লাখ ২৪ হাজার ১৫৬ টাকা।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, তাঁর গ্রহণযোগ্য আয়ের পরিমাণ ২৪ কোটি ২৬ লাখ ৯ হাজার ৪৬০ টাকা। অপরদিকে তাঁর সঞ্চয়ের পরিমাণ ৬ কোটি ৫১ লাখ ২৩ হাজার ৭৬৬ টাকা। নিট সঞ্চয় বাদ দিয়ে বৈধ আয় দাঁড়ায় ১৭ কোটি ৭৪ লাখ ৮৫ হাজার ৬৯৪ টাকা। অথচ তাঁর নামে স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ২১ কোটি ৭৬ লাখ ২৪ হাজার ১৫৬ টাকা।
এ হিসাবে জ্ঞাত আয়ের উৎসের বাইরে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ দাঁড়ায় ৪ কোটি ১ লাখ ৩৮ হাজার ৪৬২ টাকা। যা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৭(১) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
