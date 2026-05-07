নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সময়োপযোগী করতে নতুন সফটওয়্যার চালু ইসির

স্থানীয় সরকারের নির্বাচন ব্যবস্থাপনা আরও সমন্বিত ও সময়োপযোগী করতে ইলেকশন শিডিউল ম্যানেজমেন্ট মডিউল (ইএমএস) নামের নতুন সফটওয়্যার চালু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ বৃহস্পতিবার ইসির উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন স্বাক্ষরিত এ-সংক্রান্ত এক চিঠি তৃণমূলের নির্বাচনী কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো হয়েছে।
সফটওয়্যারের মাধ্যমে নির্বাচনসংক্রান্ত তথ্য হালনাগাদ রাখা হবে বলে চিঠিতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে নির্বাচন তফসিল ঘোষণার প্রক্রিয়া সহজ ও কার্যকর করতে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য এন্ট্রির নির্দেশ দিয়েছে ইসি।
চিঠিতে বলা হয়েছে, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থাৎ সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের যথাসময়ে তফসিল ঘোষণার সুবিধার্থে নির্বাচনী ক্যালেন্ডারসংক্রান্ত সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত সফটওয়্যারে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বশেষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের, গেজেট প্রকাশের, শপথ গ্রহণের, প্রথম সভার তারিখসহ ওয়ার্ড বিন্যাস, ভোটার তালিকা পুনর্বিন্যাস, মামলা ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে হালনাগাদ করা আবশ্যক।
চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, নির্বাচনী ক্যালেন্ডারসংক্রান্ত সফটওয়্যারে উপজেলা বা থানা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের প্রয়োজনীয় তথ্য এন্ট্রি করার জন্য নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত দিয়েছে। ১৫ মের মধ্যে উপজেলা বা থানা নির্বাচনী কর্মকর্তাদের তথ্য এন্ট্রি নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি আঞ্চলিক নির্বাচনী কর্মকর্তা ও সিনিয়র জেলা বা জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তারা তদারকি করবেন। এন্ট্রি করা তথ্যের সত্যতা যাচাই করে সিনিয়র জেলা বা জেলা নির্বাচনী কর্মকর্তারা প্রত্যয়ন দেবেন। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের আইসিটি অনুবিভাগ মাঠপর্যায় হতে ইএমএসের এ তথ্য এন্ট্রি ও মনিটরিং করার জন্য লিংকসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।
র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নের (র্যাব) আভিযানিক সক্ষমতা বাড়াতে ১৬৩টি যানবাহন কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এর মধ্যে রয়েছে তিনটি জিপ, ১০০টি পেট্রল পিকআপ ও ৬০টি এসি মাইক্রোবাস। সচিবালয়ে আজ বৃহস্পতিবার অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির...২১ মিনিট আগে
লেবাননে ইসরায়েলি হামলায় নিহত বাংলাদেশি কর্মী দিপালীর মরদেহ আজ বৃহস্পতিবার রাতে দেশে পৌঁছাবে। তাঁর মরদেহ বহনকারী ফ্লাইটটি রাত ১১টার দিকে রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণের কথা রয়েছে।৩৩ মিনিট আগে
নাগরিকদের সংবেদনশীল কল ডিটেইলস, জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও ব্যাংক হিসাবের তথ্য বিক্রির অভিযোগে আরমান হোসেন নামের এক অ্যাপ ডেভেলপারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। আজ বৃহস্পতিবার সিআইডির মিডিয়া শাখা থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে
আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে রেলওয়ের খোলা জায়গা, রেললাইন ঘেঁষা এলাকা এবং রেলস্টেশনের প্রবেশপথে কোরবানির পশুর হাট স্থাপন না করতে সংশ্লিষ্ট সিটি করপোরেশন, পৌরসভা, উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে