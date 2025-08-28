Ajker Patrika
> জাতীয়

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা, টিউলিপের তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও ৩ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও টিউলিপ সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত
শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও টিউলিপ সিদ্দিক। ছবি: সংগৃহীত

পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পে প্রতিটি ১০ কাঠার তিনটি প্লট বরাদ্দে দুর্নীতির অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বোন শেখ রেহানা ও বোনের তিন সন্তানসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা তিন মামলায় আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সাক্ষ্য দিয়েছেন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (রাজউক) তিন কর্মকর্তা। ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪-এ তাঁরা সাক্ষ্য দেন।

এই তিন সাক্ষী হলেন রাজউকের উপপরিচালক (ভূমি) মাহবুবার রহমান, সহকারী পরিচালক অসীম শীল ও উল্লাস চৌধুরী। তাঁরা প্রত্যেকেই তিন মামলায় সাক্ষ্য দেন বলে আদালত সূত্রে জানা গেছে। তাঁদের সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে বিচারক রবিউল ইসলাম আগামী ৪ সেপ্টেম্বর পরবর্তী সাক্ষ্য গ্রহণের দিন ধার্য করেন বলে জানান দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) বিশেষ পিপি তরিকুল ইসলাম।

এই তিন মামলায় ১৩ আগস্ট সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হয়। সেদিন এই তিন মামলার বাদী যথাক্রমে দুদকের উপপরিচালক সালাহউদ্দিন, সহকারী পরিচালক আফনান জান্নাত কেয়া ও এস এম রাশেদুল হাসান সাক্ষ্য দেন।

এই তিন মামলায় শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা, রেহানার মেয়ে ব্রিটিশ এমপি টিউলিপ সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিক ও ছেলে রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিকসহ (ববি) অন্যদের আসামি করা হয়েছে। এর মধ্যে একটি মামলায় শেখ হাসিনা, শেখ রেহানা ও টিউলিপ সিদ্দিকসহ ১৭, আরেক মামলায় শেখ হাসিনা, আজমিনা সিদ্দিকসহ ১৮ এবং অন্য মামলায় শেখ হাসিনা ও রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববিসহ ১৮ জন আসামি। শেখ হাসিনা ও রাজউকের কয়েকজন কর্মকর্তা তিন মামলাতেই আসামি। তাঁরা পলাতক থাকায় তাঁদের অনুপস্থিতিতেই সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে।

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরুপ্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা-রেহানা-টিউলিপের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু

একই আদালত গত ৩১ জুলাই এসব মামলায় শেখ হাসিনাসহ অন্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন। পূর্বাচলে অন্য তিনটি ১০ কাঠার প্লট বরাদ্দে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে শেখ হাসিনা, তাঁর ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় ও মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুলসহ অন্যদের বিরুদ্ধে করা তিনটি মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ চলছে ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৫-এ।

মামলার অভিযোগপত্রে বলা হয়, সরকারের সর্বোচ্চ পদে থাকাকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের ওপর অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহার করেন। তাঁরা বরাদ্দ পাওয়ার যোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে পূর্বাচল আবাসন প্রকল্পের ২৭ নম্বর সেক্টরের ২০৩ নম্বর সড়কের প্রতিটি ১০ কাঠা করে ছয়টি প্লট বরাদ্দ দেওয়া হয়। দুদক অনুসন্ধানের পর গত ১২, ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি এই ছয়টি মামলা করে। ২৫ মার্চ ছয় মামলায় আদালতে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়।

অভিযোগপত্রে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদেরসহ ২৯ জনকে আসামি করা হয়। ইতিমধ্যে তাঁদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

বিষয়:

রাজধানীরাজউকশেখ রেহানাদুদকশেখ হাসিনা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে লতিফ সিদ্দিকী অবরুদ্ধ, নেওয়া হলো পুলিশি হেফাজতে

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকী, ঢাবি শিক্ষক কার্জনসহ ১১ জন ডিবি হেফাজতে

নির্বাচনের আগে কোনো বৈধ অস্ত্র ফেরত দেবে না সরকার

নির্বাচন জড়িয়ে যাচ্ছে অনৈক্যের জালে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

আইপিএলে মর্মান্তিক সেই দুর্ঘটনার পর অবশেষে ঘুম ভাঙল কোহলিদের

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

নিজের ১১টি বাড়িতে চলছে নির্মাণকাজ, শব্দের চোটে অতিষ্ঠ প্রতিবেশীদের হেডফোন দিলেন জাকারবার্গ

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

রূপপুর পারমাণবিক কেন্দ্র পরিদর্শনের পর যা জানাল আইএইএর বিশেষজ্ঞ দল

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

চিকিৎসক হওয়ার আগেই শীর্ষ সবার শীর্ষে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

পাইপলাইনে জ্বালানি পরিবহন: ৩৪ হাজার লিটার ঘাটতি যমুনার প্রথম পার্সেলে

সম্পর্কিত

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা, টিউলিপের তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও ৩ জন

প্লট বরাদ্দে দুর্নীতি: হাসিনা, রেহানা, টিউলিপের তিন মামলায় সাক্ষ্য দিলেন আরও ৩ জন

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের আরও ৪৪ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের আরও ৪৪ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে পথনকশা দিল ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের যে পথনকশা দিল ইসি

সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো দুদকের চার মামলায়

সালমান এফ রহমানকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো দুদকের চার মামলায়