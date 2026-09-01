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সাংবাদিকদের নতুন ওয়েজ বোর্ড নিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করবে সরকার: তথ্য উপদেষ্টা

বাসস, ঢাকা  
আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ০৭
সাংবাদিকদের নতুন ওয়েজ বোর্ড নিয়ে দ্রুত কাজ শুরু করবে সরকার: তথ্য উপদেষ্টা
জাহেদ উর রহমান। ফাইল ছবি

সাংবাদিকদের চাকরি ও জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে নতুন ওয়েজ বোর্ড নিয়ে সরকার দ্রুত কাজ শুরু করবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও সম্প্রচারবিষয়ক উপদেষ্টা জাহেদ উর রহমান। তিনি বলেন, সাংবাদিকদের চাকরি ও জীবিকার নিশ্চয়তা দিতে না পারলে ভালো সাংবাদিকতা পাওয়া যাবে না। এ বিষয়ে সরকার দ্রুত কাজ শুরু করবে।

আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে তথ্য অধিদপ্তরের (পিআইডি) সম্মেলনকক্ষে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কাজের অগ্রগতি নিয়ে আয়োজিত সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

ব্রিফিংয়ে সংবাদকর্মীদের জীবনযাত্রার ব্যয়, চাকরির অনিশ্চয়তা এবং অষ্টম ও নবম ওয়েজ বোর্ডের জটিলতার বিষয়টি তুলে ধরেন সাংবাদিকেরা। জবাবে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, ‘সাংবাদিকদের যদি আমরা তাঁদের চাকরি এবং জীবিকাকে সঠিকভাবে নিশ্চিত করতে না পারি, তবে বেটার জার্নালিজম বা ভালো সাংবাদিকতা পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা এ বিষয়ে নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ একমত এবং নিশ্চিত করছি যে, এ ব্যাপারে সরকার খুব দ্রুত কাজ করবে।’

সাংবাদিকদের নবম ও দশম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে উপদেষ্টা বলেন, ‘অবশ্যই বাস্তবায়ন...আমি আপনার সঙ্গে দ্বিমত করছি না।’

পে স্কেল নিয়ে মূল্যস্ফীতির শঙ্কা নেই

সরকারি কর্মচারীদের পে স্কেল ও মূল্যস্ফীতি প্রসঙ্গে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, নতুন পে স্কেল বাস্তবায়নের কারণে বাজারে অস্বাভাবিক মূল্যস্ফীতির ঝুঁকি নেই। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন নতুন পে স্কেল না হলেও ইনক্রিমেন্ট পেতে পেতে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন ইতিমধ্যে প্রস্তাবিত স্কেলের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ফলে, ঢালাওভাবে বাজারে অর্থের পরিমাণ বেড়ে মূল্যস্ফীতি দ্বিগুণ হওয়ার যে আশঙ্কা করা হচ্ছে, তা সঠিক নয়।

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একই সঙ্গে মূল্যস্ফীতির চাপ সামলাতে এ বছরের শেষ নাগাদ দেশের ৪১ লাখ পরিবারের হাতে ‘ফ্যামিলি কার্ড’ পৌঁছে দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। এর মাধ্যমে দুই কোটি প্রান্তিক মানুষ সরাসরি সুফল পাবেন।

ব্রিফিংয়ে তথ্য অধিদপ্তরের প্রধান তথ্য কর্মকর্তা সৈয়দ আবদাল আহমদ, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব কে এম আবদুল ওয়াদুদ এবং তথ্য অধিদপ্তরের উপপ্রধান তথ্য কর্মকর্তা ফখরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

বিষয়:

সরকারবেতনমূল্যস্ফীতিসাংবাদিকজাতীয় বেতন কমিশন
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