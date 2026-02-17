শপথ শেষে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ও বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টার শুভেচ্ছা বিনিময়

নতুন সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের বিদায়ী প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস।
আজ মঙ্গলবার বিকেলে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে এ শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। এ সময় উভয়েই করমর্দনের মাধ্যমে একে অপরকে অভিনন্দন জানান এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সংক্ষিপ্ত আলাপ করেন।
অনুষ্ঠানস্থলে উপস্থিত ছিলেন সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কূটনীতিক ও আমন্ত্রিত অতিথিরা। নিরাপত্তাব্যবস্থাও ছিল জোরদার।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং থেকে জানানো হয়, শপথ অনুষ্ঠান শেষে সৌজন্য সাক্ষাতে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজ করার বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাবের কথা তুলে ধরা হয়।
উল্লেখ্য, আজ বিকেল ৪টায় জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।
বিএনপির নেতৃত্বাধীন সরকারের মন্ত্রী হচ্ছেন নরসিংদী-৪ (মনোহরদী-বেলাব) আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল। তিনি স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পেতে পারেন।৭ মিনিট আগে
বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন টাঙ্গাইল-৫ আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য বিএনপির কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক সুলতান সালাউদ্দিন টুকু। আজ মঙ্গলবার বিকেলে তিনি জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন।১৭ মিনিট আগে
প্রথমবার সংসদ সদস্য হয়েই মন্ত্রী হলেন মানিকগঞ্জ-৩ (সদর ও সাটুরিয়া) আসনে আফরোজা খানম রিতা। স্বাধীনতার পর এই আসনে তিনিই একমাত্র নারী সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।৩৭ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে টাঙ্গাইল-১ (মধুপুর-ধনবাড়ী) আসন থেকে নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য ও বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ফকির মাহবুব আনাম (স্বপন ফকির) নতুন মন্ত্রিসভায় শপথ গ্রহণের আমন্ত্রণ পেয়েছেন। তাঁকে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে