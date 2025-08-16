দেশে কোনো চাঁদাবাজের ঠাঁই হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, দেশে কোনো চাঁদাবাজকে থাকতে দেওয়া হবে না। যত বড় প্রভাবশালীই হোক, চাঁদাবাজদের আইনের আওতায় আনা হবে। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এসব কথা বলেন।
উপদেষ্টা আরও বলেন, রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও মিরপুর এলাকায় চাঁদাবাজি কিছুটা বেশি হয়। এসব এলাকা চিহ্নিত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছে। চাঁদাবাজি নির্মূলে সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।
আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস যে তারিখে নির্বাচন ঘোষণা করেছেন, সে সময়েই তা অনুষ্ঠিত হবে। কে কী বলল, তা শোনার প্রয়োজন নেই। জনগণ নির্বাচনমুখী হলে কেউ তা ঠেকাতে পারবে না।’
বাজার পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে শাকসবজির দাম কিছুটা বেড়েছে। তবে আলুর মজুত পর্যাপ্ত থাকায় এর দাম সহনশীল পর্যায়ে রয়েছে। কারওয়ান বাজারের সঙ্গে অন্যান্য বাজারে কেজিপ্রতি ৪-৫ টাকার পার্থক্য থাকায় কৃষক ও ভোক্তা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে কৃষক ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না, আবার ভোক্তাকে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে।’ তিনি বলেন, ‘মধ্যস্বত্বভোগীদের লাভের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে।’
পলিথিন ব্যবহার প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, ‘পলিথিন মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট করছে এবং পানিপ্রবাহেও বাধা দিচ্ছে। এটি সহজে নষ্ট হয় না। তাই পলিথিন পরিহার করে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। এতে কৃষক উপকৃত হবেন, পরিবেশও সুরক্ষিত থাকবে।’
