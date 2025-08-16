Ajker Patrika
> জাতীয়

দেশে কোনো চাঁদাবাজের ঠাঁই হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিং করেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

স্বরাষ্ট্র ও কৃষি উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেছেন, দেশে কোনো চাঁদাবাজকে থাকতে দেওয়া হবে না। যত বড় প্রভাবশালীই হোক, চাঁদাবাজদের আইনের আওতায় আনা হবে। আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) সকালে রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এসব কথা বলেন।

উপদেষ্টা আরও বলেন, রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও মিরপুর এলাকায় চাঁদাবাজি কিছুটা বেশি হয়। এসব এলাকা চিহ্নিত করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কাজ করছে। চাঁদাবাজি নির্মূলে সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রসঙ্গে জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস যে তারিখে নির্বাচন ঘোষণা করেছেন, সে সময়েই তা অনুষ্ঠিত হবে। কে কী বলল, তা শোনার প্রয়োজন নেই। জনগণ নির্বাচনমুখী হলে কেউ তা ঠেকাতে পারবে না।’

বাজার পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণে শাকসবজির দাম কিছুটা বেড়েছে। তবে আলুর মজুত পর্যাপ্ত থাকায় এর দাম সহনশীল পর্যায়ে রয়েছে। কারওয়ান বাজারের সঙ্গে অন্যান্য বাজারে কেজিপ্রতি ৪-৫ টাকার পার্থক্য থাকায় কৃষক ও ভোক্তা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। মধ্যস্বত্বভোগীদের কারণে কৃষক ন্যায্যমূল্য পাচ্ছেন না, আবার ভোক্তাকে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে।’ তিনি বলেন, ‘মধ্যস্বত্বভোগীদের লাভের পরিমাণ কমিয়ে আনতে হবে।’

প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাপ্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

পলিথিন ব্যবহার প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, ‘পলিথিন মাটির উর্বরতা শক্তি নষ্ট করছে এবং পানিপ্রবাহেও বাধা দিচ্ছে। এটি সহজে নষ্ট হয় না। তাই পলিথিন পরিহার করে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। এতে কৃষক উপকৃত হবেন, পরিবেশও সুরক্ষিত থাকবে।’

মোহাম্মদপুররাজধানীনির্বাচনচাঁদাবাজি
তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

দেশে কোনো চাঁদাবাজের ঠাঁই হবে না: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্মৃতিচারণা করলেন সেনাপ্রধান

রোহিঙ্গা ইস্যুতে আসিয়ানের নেতা মালয়েশিয়ার প্রভাব কাজে লাগাতে চায় বাংলাদেশ

সংস্কার ছাড়া নির্বাচন হলে বিতর্কিত হতে পারে: বদিউল আলম মজুমদার

