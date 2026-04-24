থাইল্যান্ডে চিকিৎসাধীন জুলাই যোদ্ধাদের খোঁজ নিলেন তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী

থাইল্যান্ডে চিকিৎসাধীন জুলাই যোদ্ধাদের খোঁজ নিয়েছেন ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম। আজ শুক্রবার স্থানীয় সময় বিকেলে থাইল্যান্ডের ভেজথানি ইন্টারন্যাশনাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন জুলাই যুদ্ধাহত ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি। ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব কথা জানিয়েছে।
সাক্ষাৎকালে মন্ত্রী আহত ব্যক্তিদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন এবং তাঁদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।
মন্ত্রী সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে চলমান চিকিৎসা কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আহত ব্যক্তিদের এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সকল প্রকার সহায়তার আশ্বাস দেন।
এ ছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী আহত ব্যক্তিদের জন্য ব্যক্তিগত তহবিল থেকে এক লাখ থাই বাথ প্রদান করেন।
