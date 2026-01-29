Ajker Patrika
নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া বৈধ: হাইকোর্ট

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৯ জানুয়ারি ২০২৬, ১৪: ৫৫
চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে বন্দর কর্তৃপক্ষের চুক্তি সম্পর্কিত চলমান প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে জারি করা রুল খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট।

আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি জাফর আহমেদের একক বেঞ্চ রুল খারিজ করে এই রায় দেন।

এর আগে গত বছরের ৪ ডিসেম্বর বিভক্ত রায় দেন হাইকোর্টের একটি দ্বৈত বেঞ্চ। ফলে বিষয়টি প্রধান বিচারপতির কাছে পাঠানো হয়। তিনি নিষ্পত্তির জন্য এই একক বেঞ্চে পাঠান। এই বেঞ্চে গত বুধবার শুনানি শেষে রায়ের জন্য আজ দিন রাখা হয়।

রিট আবেদনের পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী আহসানুল করিম। সঙ্গে ছিলেন আইনজীবী মো. আনোয়ার হোসেন। রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল অনীক আর হক।

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনালের ব্যবস্থাপনা বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে যুব অর্থনীতি ফোরামের সভাপতি মির্জা ওয়ালিদ হাসান রিটটি করেছিলেন।

চট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামহাইকোর্টনিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল
