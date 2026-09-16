জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের মহাপরিচালক হলেন এহসান মাহমুদ

জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের মহাপরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেয়েছেন এহসান মাহমুদ। এক বছরের জন্য তাঁকে এ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
আজ বুধবার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।
রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে উপসচিব মো. গোলাম রব্বানীর সই করা প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর আইন, ২০২৬ এর ধারা ১২ (২) অনুযায়ী জনাব এহসান মাহমুদ-কে অন্য যেকোনো পেশা, ব্যবসা কিংবা সরকারি, আধা-সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/সংগঠন-এর সঙ্গে কর্ম-সম্পর্ক পরিত্যাগের শর্তে যোগদানের তারিখ থেকে এক বছর মেয়াদে জুলাই গণ-অভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর-এর মহাপরিচালক পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ প্রদান করা হলো।’
প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, এই নিয়োগের অন্যান্য শর্ত চুক্তিপত্রের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।
পেশায় সাংবাদিক ও সাহিত্যিক এহসান মাহমুদের জন্ম মাদারীপুরে। দৈনিক সমকাল, দেশ রূপান্তর, ভয়েস অব আমেরিকা বাংলা, মানবজমিন ও নেত্র নিউজসহ বেশ কিছু স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ছিলেন তিনি।
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