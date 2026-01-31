Ajker Patrika
জাতীয়

গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ আমলে নেয়নি সরকার, নতুন খসড়া নিয়ে টিআইবির উদ্বেগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ৩১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৯: ৫৫
গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ আমলে নেয়নি সরকার, নতুন খসড়া নিয়ে টিআইবির উদ্বেগ

গবেষণা ও অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে সরকারের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত একটি অভিন্ন স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশন গঠনের সুপারিশ করা হলেও সরকার তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেনি বলে মন্তব্য করেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)।

সংস্থাটি বলছে, খসড়া জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন ও সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশ প্রকাশ দেশে মুক্ত গণমাধ্যম ও স্বাধীন সম্প্রচার বিকাশে জনপ্রত্যাশার প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের বিদায়ী পরিহাস।

আজ শনিবার সংবাদমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ উপেক্ষা করে মেয়াদের শেষ প্রান্তে এসে এমন উদ্যোগ গ্রহণে হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে টিআইবি।

টিআইবির মতে, বাংলাদেশে মুক্ত গণমাধ্যম ও স্বাধীন সম্প্রচার বিকাশে দীর্ঘদিন ধরে একটি অভিন্ন, স্বাধীন ও কার্যকর গণমাধ্যম কমিশনের দাবি রয়েছে, যার প্রতিফলন ছিল গণমাধ্যম সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনে। তবে প্রতিবেদন হস্তান্তরের পর ১০ মাসের বেশি সময় ধরে সরকার সুপারিশ বাস্তবায়নে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিল। অথচ মেয়াদের শেষ মুহূর্তে এসে দুটি নতুন সরকারি সংস্থা গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় গণমাধ্যম কমিশন ও সম্প্রচার কমিশন অধ্যাদেশের খসড়া প্রকাশ করা হয়েছে।

সংস্থাটি বলছে, জনপ্রত্যাশা ও সংস্কার কমিশনের সুপারিশের বিপরীতে গিয়ে উদ্দেশ্যমূলকভাবে গণমাধ্যম খাতের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ আরোপের জন্য খসড়া দুটি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি মাত্র তিন দিনের মধ্যে মতামত চাওয়াকে ‘অগণতান্ত্রিক ও দায়সারা’ প্রক্রিয়া হিসেবে উল্লেখ করেছে টিআইবি।

এ বিষয়ে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান এক বিবৃতিতে বলেন, প্রস্তাবিত উভয় কমিশনের গঠন, স্ট্যাটাস, কমিশনারদের পদমর্যাদা, প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা—সব ক্ষেত্রেই এগুলো সম্পূর্ণভাবে সরকারি, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রনির্ভর প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে, যা মুক্ত গণমাধ্যম ও স্বাধীন সম্প্রচার বিকাশের প্রত্যাশার প্রতি অন্তর্বর্তী সরকারের পরিহাসমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত।

ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের মেয়াদে গণমাধ্যমের ওপর রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ, সহিংস কর্মকাণ্ড এবং কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অপচেষ্টা রোধে সরকারের ব্যর্থতা স্পষ্ট ছিল। অনেক ক্ষেত্রে সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকার অভিযোগও দৃশ্যমান ছিল। মেয়াদের শেষ প্রান্তে এসে প্রস্তাবিত খসড়া দুটিতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নে সরকারের একই রকম প্রতিপক্ষমূলক অবস্থান প্রতিফলিত হয়েছে।

টিআইবি জানায়, বিদ্যমান প্রেস কাউন্সিলের নানা সীমাবদ্ধতা এবং সম্প্রচার মাধ্যমসংক্রান্ত পৃথক কোনো কার্যকর কাঠামোর অভাব বিবেচনায় নিয়ে গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন গবেষণা ও অংশীজনদের সঙ্গে আলোচনা করে সরকারের নিয়ন্ত্রণমুক্ত একটি অভিন্ন স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশন গঠনের সুপারিশ করেছিল। তবে সরকার সে সুপারিশে কোনো গুরুত্ব দেয়নি।

সংস্থাটি মনে করে, পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত গণমাধ্যম ও সম্প্রচার মাধ্যমের ওপর দুটি নতুন নিয়ন্ত্রণমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠান গঠনের পরিবর্তে সরকারি কর্তৃত্বের বাইরে একটি অভিন্ন স্বাধীন গণমাধ্যম কমিশন গঠনই সময়ের দাবি।

টিআইবি খসড়া দুটি তড়িঘড়ি করে অধ্যাদেশে প্রণয়ন না করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। একই সঙ্গে আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়ে সংস্থাটি বলেছে, নতুন সংসদ গঠনের পর অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় এগিয়ে এসে জনপ্রত্যাশা ও পূর্ব অঙ্গীকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে একটি প্রকৃত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ অভিন্ন গণমাধ্যম কমিশন গঠন করা প্রয়োজন।

