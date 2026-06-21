Ajker Patrika
জাতীয়

মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২১ জুন ২০২৬, ২০: ৩২
মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী
রাষ্ট্রীয় প্রটোকল অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে মালয়েশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। ছবি: পিএমও

দুই দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ রোববার স্থানীয় সময় রাত ৮টা ৩৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রীকে বহনকারী বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইটটি মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করে।

বিমানবন্দরে মালয়েশিয়ার ধর্মমন্ত্রী ড. জুলকিফলি হাসান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে অভ্যর্থনা জানান। পরে রাষ্ট্রীয় প্রটোকল অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে মালয়েশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিক গার্ড অব অনার দেওয়া হয়।

এ সময় মালয়েশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মনজুরুল করিম খান চৌধুরীসহ দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানমালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

এর আগে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান আজ বাংলাদেশ সময় বেলা ২টা ৪৫ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে মালয়েশিয়ার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন। দুদিনের এ সফরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আছেন তাঁর সহধর্মিণী জুবাইদা রহমান।

বিষয়:

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