Ajker Patrika
> জাতীয়

ভিভিআইপিদের বিদেশ গমনে সমন্বয়হীনতা দূর করতে চায় সরকার

আয়নাল হোসেন, ঢাকা 
আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ০৯: ২৯
ভিভিআইপিদের বিদেশ গমনে সমন্বয়হীনতা দূর করতে চায় সরকার

রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের (ভিভিআইপি) বিদেশ গমনে সমন্বয়হীনতা দূর করতে চাচ্ছে সরকার। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত আন্তমন্ত্রণালয়ের এক বৈঠকে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর দিয়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের বিদেশ যাওয়ার ঘটনায় সরকারের ঊর্ধ্বতন থেকে প্রশাসন পর্যায়ে ব্যাপক সমালোচিত হয়। ওই ঘটনায় উচ্চপর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। গতকাল ওই কমিটির সুপারিশগুলো বাস্তবায়নের জন্য স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে ভিভিআইপিদের বিদেশ গমনের বিষয়ে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষ শাখা-এসবির এক নীতিমালা তৈরির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে যাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে সে বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা। তাদের বিদেশ যাওয়ায় কোনো জটিলতা রয়েছে কি না বা এই বিষয়ে সমন্বয়হীনতা রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। শুধু মামলা থাকলেই হবে না তাদের বিদেশ গমনে কোনো নিষেধাজ্ঞা আছে কিনা—সে বিষয় নিয়েও আলোচনা এবং এ বিষয়ে খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৈঠকে ছিলেন—প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী খোদাবকশ চৌধুরী, প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিব, পররাষ্ট্রসচিব, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সচিব, চেয়ারম্যান, বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ, পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি), ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থার মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকসহ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কর্মকর্তারা।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সরকারবিদেশআইন–শৃঙ্খলাউপদেষ্টা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

মাওয়া এক্সপ্রেসওয়ে: বাতিহীন ৬ পদচারী-সেতু, আতঙ্ক ছিনতাইয়ের

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

কুমিল্লায় দুই ট্যাংকে পানি, তদন্ত শেষ হয়নি ১ মাসে

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

হাইকোর্টের বিচারপতি হলেন সারজিস আলমের শ্বশুর

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

গুলি–ককটেল ছুড়তে ছুড়তে গজারিয়ার দুর্গম চরের পুলিশ ফাঁড়িতে ডাকাত দলের হামলা

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

সম্পর্কিত

ভিভিআইপিদের বিদেশ গমনে সমন্বয়হীনতা দূর করতে চায় সরকার

ভিভিআইপিদের বিদেশ গমনে সমন্বয়হীনতা দূর করতে চায় সরকার

আসন সীমানার শুনানিতে দুই পক্ষের মারামারির ঘটনায় জিডি করল ইসি

আসন সীমানার শুনানিতে দুই পক্ষের মারামারির ঘটনায় জিডি করল ইসি

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গেলেন ১৮০ পুলিশ সদস্য

জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে গেলেন ১৮০ পুলিশ সদস্য

বিমানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হলেন শেখ বশিরউদ্দীন

বিমানের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হলেন শেখ বশিরউদ্দীন