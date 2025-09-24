দুদক সংস্কারে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক সদিচ্ছা প্রয়োজন: ইফতেখারুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কারে গঠিত সংস্কার কমিশনের করা ৪৭টি সুপারিশ কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হলে আদর্শ কমিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে দুদক। তবে এই লক্ষ্য অর্জন অনেকাংশে নির্ভর করছে দেশের রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ও সদিচ্ছার ওপর।
আজ বুধবার রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান।
দুদকের পক্ষে সংস্থাটির মহাপরিচালক মো. আক্তার হোসেন ও ড. ইফতেখারুজ্জামান এমওইউ স্বাক্ষর করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আবদুল মোমেন, কমিশনার (অনুসন্ধান) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) হাফিজ আহসান ফরিদ ও সচিব মোহাম্মদ খালেদ রহীম।
ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি, এই সুপারিশগুলো কার্যকর হলে দুদক একটি আদর্শ কমিশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তবে এটি নির্ভর করবে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন ও সচিচ্ছার ওপর। কারণ, আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারই যথেষ্ট নয়; সৎ সাহস ও দুর্নীতি প্রতিরোধক মানসিকতার চর্চা অপরিহার্য।
‘আমরা প্রথমবার ২০১৫ সালে দুদকের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করি, যা দুই থেকে তিন বছরের জন্য ছিল। বর্তমানে দুদকের নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরে একমত হয়েছে। আমাদের মূল লক্ষ্য হলো গবেষণা, তথ্য সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণে পারস্পরিক সহযোগিতা নিশ্চিত করা। যৌথ বা স্বতন্ত্র গবেষণার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধক কার্যক্রমকে আরও কার্যকর করা আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।’
ইফতেখারুজ্জামান আরও বলেন, ‘বাংলাদেশে দুর্নীতি প্রতিরোধক পরিবেশ গঠনের লক্ষ্যে টিআইবি সব সময় পরামর্শ ও সহযোগিতা করে আসছে। সারা দেশে ৩৫টি অঞ্চলে আমাদের সচেতন নাগরিক কমিটির কার্যক্রম চালু আছে, যা দুদকের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির মডেল হিসেবে কাজ করছে। আমরা এই দুই ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করতে কাজ চালিয়ে যাব।’
ড. ইফতেখারুজ্জামান জানান, দুদকের স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে টিআইবি আধুনিক ফরেনসিক, ডিজিটাল ফরেনসিক, মানি লন্ডারিং, এমএলএআর ও ক্রিপ্টোকারেন্সি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের সুযোগ দেবে। সমঝোতা স্মারকের আওতায় নির্দিষ্ট ফোকাল পারসন থাকবেন, যাঁরা পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাবেন।
দুদক সংস্কার কমিশনের প্রধান শঙ্কা প্রকাশ করে বলেন, ‘আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী ৪৭টি সুপারিশের বেশির ভাগই সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নযোগ্য। কিছু সুপারিশের জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর ঐকমত্য প্রয়োজন। অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এগুলো বাস্তবায়নের জন্য সম্মত। তবে কিছু ক্ষেত্রে বড় দলের নোট অব ডিসেন্ট রয়েছে। সরকারের অগ্রগতি ও আইন সংস্কারের বাস্তবায়ন এখনো আমাদের উদ্বেগের বিষয়।’
