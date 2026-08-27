Ajker Patrika
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জাতীয়

আপিল বিভাগে নিয়োগ পেলেন বিচারপতি হাবিবুল গনি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপিল বিভাগে নিয়োগ পেলেন বিচারপতি হাবিবুল গনি
বিচারপতি মো. হাবিবুল গনি। ছবি: সংগৃহীত

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি মো. হাবিবুল গনিকে আপিল বিভাগের বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে জারি করা প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে সুপ্রিম কোর্টের সচিব লিয়াকত আলী মোল্লা স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৯৫ (১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হাইকোর্ট বিভাগে কর্মরত বিচারক মো. হাবিবুল গনিকে তাঁর শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের বিচারক নিয়োগ দিয়েছেন।

এতে আরও বলা হয়, বিচারক হিসেবে তাঁর এ নিয়োগ শপথ গ্রহণের তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

বিষয়:

নিয়োগবিচারপতিহাইকোর্টআপিলমন্ত্রণালয়
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