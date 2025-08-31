Ajker Patrika
উত্তপ্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি, তিন দলের সঙ্গে আজ প্রধান উপদেষ্টার জরুরি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ০৯: ০৮
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: সংগৃহীত
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। ছবি: সংগৃহীত

দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি নিয়ে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপির সঙ্গে আজ রোববার বিশেষ বৈঠক করবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম গতকাল সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন।

রাজধানীতে প্রধান উপদেষ্টার সরকারি বাসভবন যমুনার সামনে গতকাল শনিবার সংবাদ সম্মেলনে প্রেস সচিব বলেন, প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে তিন দলের বৈঠকে দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতি ও নির্বাচন নিয়ে আলাপ-আলোচনা হবে। বিকেল ৩টায় বিএনপি, সাড়ে ৪টায় জামায়াত এবং সন্ধ্যা ৬টায় এনসিপির সঙ্গে বৈঠক হবে।

শফিকুল আলম বলেন, ‘আমরা দৃঢ়ভাবে বলছি, নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে হবে। কোনো শক্তি এটা প্রতিহত করতে পারবে না। কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র এটাকে থামাতে পারবে না। নির্বাচন হওয়ার মতো যথেষ্ট সহায়ক পরিবেশ আছে।’

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হামলায় আহত গণঅধিকার পরিষদ সভাপতি নুরুল হক নুরের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা কথা বলেছেন বলে জানান প্রেস সচিব। তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা সমবেদনা জানিয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের সুচিকিৎসার নিশ্চয়তা দিয়েছেন তিনি। নুরের জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। অন্য যারা আহত হয়েছেন, তাঁরা যেন দেশের সর্বোচ্চ চিকিৎসা পান; সেই ব্যবস্থা নেবেন। চিকিৎসার প্রয়োজনে দেশের বাইরে পাঠানোর কথাও জানিয়েছেন।

নুরুল হকের ওপর হামলার ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠনের কথা জানিয়ে শফিকুল আলম বলেন, হাইকোর্টের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে এ তদন্ত হবে। কমিটির আকার ও কাঠামো পরে জানানো হবে।

নুরের ওপর হামলার ঘটনায় আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের ফেসবুক স্ট্যাটাসকে সরকারের দুর্বলতা বলা হচ্ছে, এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, এটা সরকারের দুর্বলতা না। আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল অনেক বছর শিক্ষার্থীদের পাশে ছিলেন। তিনি নুরের সঙ্গে বছরের পর বছর রাস্তায় আন্দোলন করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে উনি তা (নিন্দা জানানো) বলতেই পারেন। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আইন উপদেষ্টা সোচ্চার ছিলেন। সে সময় নুরুল হক নুর ছিলেন ওনার সহযোদ্ধা। শিক্ষার্থীদের যেকোনো আন্দোলনে আসিফ নজরুলের সব সময় উপস্থিতি ছিল। এ কারণে ঘটনা শুনেই নুরের চিকিৎসার খোঁজ নিতে ঢাকা মেডিকেলে গেছেন তিনি।

হামলা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, গণঅধিকার পরিষদের এমন দাবির বিষয়ে প্রেস সচিব বলেন, তদন্ত কমিটি পুরো জিনিস তদন্ত করে দেখবে।

গণঅধিকার পরিষদের ওপর হামলাকারী সাদা পোশাকের ব্যক্তির বিষয়ে জানতে চাইলে প্রেস সচিব বলেন, ‘এটা তদন্ত করা হচ্ছে। আমি যেটা জানি, উনি হচ্ছেন একজন পুলিশ কনস্টেবল। উনি ডিউটিতে ছিলেন। বাকিটা ডিএমপির কাছ থেকে জানতে পারবেন।’

এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, শুক্রবারের ঘটনায় জাতীয় পার্টির কোনো রোল ছিল কি না, সেটা তদন্ত কমিটি খতিয়ে দেখবে। জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধের দাবির বিষয়ে জানতে চাইলে প্রেস সচিব বলেন, এ বিষয়ে কোনো আলোচনা হয়নি।

