Ajker Patrika
জাতীয়

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ ইউএসএ (সিজিএস, ইউএসএ)-এর পরিচালনা পর্ষদ ঘোষণা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ ইউএসএ (সিজিএস, ইউএসএ)-এর পরিচালনা পর্ষদ ঘোষণা

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আনুষ্ঠানিকভাবে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ, ইউএসএ (সিজিএস, ইউএসএ)-এর পরিচালনা পর্ষদ ঘোষণা করেছে। এই উদ্যোগটি বৈশ্বিক নীতি সংলাপ, গবেষণা সহযোগিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ জানায়, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ, ইউএসএ (সিজিএস, ইউএসএ) যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত একটি স্বাধীন, অরাজনৈতিক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি (সিজিএস, ইউএসএ) নামেও কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। সিজিএস, ইউএসএ শাসনব্যবস্থা, গণতন্ত্র, নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক বিষয়াবলি নিয়ে গবেষণা, নীতি সংলাপ ও জ্ঞানভিত্তিক নেটওয়ার্ক গঠনের লক্ষ্যে কাজ করবে, বিশেষত আন্তঃআঞ্চলিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর গুরুত্ব দেবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সিজিএস, ইউএসএ আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হলেও, এটি নীতি গবেষণা ও সংলাপের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষক, নীতিনির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা জোরদারে ভূমিকা রাখবে।

সিজিএস, ইউএসএ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা হলেন—

১. জিল্লুর রহমান–ফাউন্ডিং বোর্ড চেয়ার, সিজিএস, ইউএসএ; প্রেসিডেন্ট, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (বাংলাদেশ)

২. ড. ক্লে গুডলো ওয়েসকট–প্রেসিডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক ম্যানেজমেন্ট নেটওয়ার্ক, যুক্তরাষ্ট্র

৩. ড. আলী রীয়াজ–ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

৪. আরিয়া নিজাত–কো-ফাউন্ডার, ইনোভেশন টিকার (iTicker), যুক্তরাষ্ট্র

৫. ড. মোহাম্মদ পারভেজ ইমদাদ–সাবেক লিড ইকোনমিস্ট, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

৬. সেলচুক কাইল ইনান–অর্থনীতিবিদ, যুক্তরাষ্ট্র

৭. পারভেজ করিম আব্বাসী–নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সিজিএস, ইউএসএ নীতিনির্ভর গবেষণা প্রণয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপ আয়োজন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের নীতি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদারে কাজ করবে। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জটিলতার প্রেক্ষাপটে গবেষণা ও নীতিচর্চার মধ্যকার সংযোগ জোরদার করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

বিষয়:

গণতন্ত্রগবেষণাযুক্তরাষ্ট্র
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

দ্বন্দ্ব ভুলে ধানের শীষের মঞ্চে তারেক

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী বিমান বিধ্বস্তের আগে ‘রহস্যজনক নীরবতা’

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

এবার রাউজানে গভীর নলকূপের গর্তে পড়ে গেল ৫ বছরের শিশু

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরেক দফা বাড়ছে

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

মায়ের চেষ্টা ব্যর্থ করে হিমায়িত পুকুরে তিন ভাইয়ের মর্মান্তিক মৃত্যু

সম্পর্কিত

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া বৈধ: হাইকোর্ট

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব বিদেশি কোম্পানিকে দেওয়া বৈধ: হাইকোর্ট

শেখ হাসিনা-কামালসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

শেখ হাসিনা-কামালসহ ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দাখিল

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ ইউএসএ (সিজিএস, ইউএসএ)-এর পরিচালনা পর্ষদ ঘোষণা

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ ইউএসএ (সিজিএস, ইউএসএ)-এর পরিচালনা পর্ষদ ঘোষণা

শেরপুরে জামায়াত নেতার মৃত্যুতে অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্বেগ, সংযম নিশ্চিতের আহ্বান

শেরপুরে জামায়াত নেতার মৃত্যুতে অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্বেগ, সংযম নিশ্চিতের আহ্বান