যৌথ বাহিনীর অভিযানে সারা দেশে আটক ২৭৮

দেশের চলমান পরিস্থিতিতে সার্বিক আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে রাখতে গত সাত দিনে সারা দেশে যৌথ বাহিনীর অভিযানে ২৭৮ জনকে আটক করা হয়েছে। ১৬-২২ জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদাতিক ডিভিশন ও স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অধীন ইউনিটসমূহ অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে এসব অভিযান পরিচালনা করে।
আজ শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকেলে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে সন্ত্রাসী, মাদক কারবারি, মাদকাসক্ত, ডাকাত দলের সদস্য, কিশোর গ্যাং সদস্য এবং চোরাকারবারিরা রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, অভিযানে আটক ব্যক্তিদের কাছ থেকে ২২টি অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র, বিভিন্ন ধরনের ৮২২টি গোলাবারুদ, সাতটি ককটেল, দেশীয় অস্ত্র ও মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ ও আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য আটক ব্যক্তিদের সংশ্লিষ্ট এলাকার থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দেশব্যাপী জননিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে নিয়মিত টহল ও নিরাপত্তা অভিযান পরিচালনা করছে। একই সঙ্গে শিল্পাঞ্চলে উদ্ভূত শ্রমিক অসন্তোষ নিয়ন্ত্রণেও সেনাবাহিনী দায়িত্ব পালন করছে।
দেশের সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সেনাবাহিনীর এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। পাশাপাশি সাধারণ জনগণকে যেকোনো সন্দেহজনক বা অস্বাভাবিক কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হলে নিকটস্থ সেনা ক্যাম্পে অবহিত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
দীর্ঘদিন ধরে উচ্চ সারচার্জের চাপে থাকা দেশের এয়ারলাইনসগুলোর জন্য অবশেষে বড় ধরনের স্বস্তির খবর এল। সরকার দেশের সাতটি বিমানবন্দরে ল্যান্ডিং, এয়ার ন্যাভিগেশন, পার্কিং, এম্বারকেশনসহ বিভিন্ন খাতে আরোপিত বার্ষিক সারচার্জ ৭২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১৪ দশমিক ২৫ শতাংশ নির্ধারণ করেছে।১৩ মিনিট আগে
জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের সংস্কার, সম্ভাবনা এবং পরবর্তী সরকারের কাছে প্রত্যাশা নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের প্রস্তুতি চলাকালীনই এক আকস্মিক ও বিতর্কিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক আফসানা বেগমকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
এলএনজি হতে প্রাপ্ত গ্যাস সরবরাহ হ্রাস পাওয়ায় ২৪ জানুয়ারি শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ২৫ জানুয়ারি রোববার দুপুর ১২টা পর্যন্ত তিতাস গ্যাস অধিভুক্ত এলাকার সকল শ্রেণীর গ্রাহক প্রান্তে গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করবে।৬ ঘণ্টা আগে
সাম্প্রতিক পরিস্থিতি ও জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে বাংলাদেশ ভ্রমণে ব্রিটিশ নাগরিকদের সতর্ক করেছে লন্ডন। বিশেষ করে পার্বত্য তিন জেলায় ভ্রমণের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে, জরুরি প্রয়োজন ছাড়া এসব এলাকায় ভ্রমণ না করতে। বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে হালনাগাদ এই ভ্রমণ সতর্কতা প্রকাশ করেছে৭ ঘণ্টা আগে