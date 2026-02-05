Ajker Patrika
রমজানে সরকারি অফিসের সময়সূচি নির্ধারণ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১৭: ৩৪
রমজানে সরকারি অফিসের সময়সূচি নির্ধারণ
রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে সংবাদ সম্মেলনে সময়সূচির কথা জানান প্রেস সচিব শফিকুল আলম। ছবি: পিআইডি

আসন্ন রমজানে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সরকারি অফিসের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

প্রেস সচিব জানান, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে রমজানের কর্মঘণ্টা সকাল ৯টা থেকে বেলা সাড়ে ৩টা নির্ধারণ করা হয়েছে।

