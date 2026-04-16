সংসদের সাউন্ড সিস্টেমে বিভ্রাট, দুদকের জিজ্ঞাসাবাদে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের সিইও

জাতীয় সংসদের সাউন্ড সিস্টেমে বিভ্রাট ও দুর্নীতির অভিযোগে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কমিউনিকেশন টেকনোলজি লিমিটেডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জাহিদুর রহিম জোয়ারদারকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
আজ বৃহস্পতিবার (১৬ এপ্রিল) সংস্থাটির কার্যালয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।
দুদক সূত্র জানায়, সংসদের সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন ও পরবর্তী সংস্কারকাজে অনিয়মের অভিযোগে চলমান অনুসন্ধানের অংশ হিসেবে এই জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এর আগে একই বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের তলব করে নথিপত্র চাওয়া হয়েছিল।
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই সাউন্ড সিস্টেমে ত্রুটি দেখা দিলে বিষয়টি নিয়ে জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। এরপরই বিষয়টি তদন্তে নামে দুদক।
জিজ্ঞাসাবাদ শেষে গণমাধ্যমকে জাহিদুর রহিম জোয়ারদার দাবি করেন, গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংসদ ভবনের সাউন্ড সিস্টেমের তার ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ঢিলে (লুজ) হয়ে যাওয়ায় অধিবেশনে টেবিল চাপড়ানোর সময় সাউন্ড সিস্টেমে বিভ্রাট ঘটে। পাশাপাশি, সংস্কারকাজের প্রাথমিক ধাপে যুক্ত ‘আমানত এন্টারপ্রাইজ’-এর অনভিজ্ঞতাকেও তিনি দায়ী করেন।
দুদকের উপপরিচালক আকতারুল ইসলাম বলেন, এ ঘটনায় জড়িত সবাইকে পর্যায়ক্রমে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। প্রয়োজনীয় নথিপত্র সংগ্রহের জন্য গণপূর্ত অধিদপ্তরের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে।
উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে স্থাপিত সংসদের সাউন্ড সিস্টেমে অনিয়ম এবং পরে অন্তর্বর্তী সরকারের সময়ে সংস্কারকাজে সম্ভাব্য দুর্নীতি খতিয়ে দেখতে চলতি বছরের জানুয়ারিতে অনুসন্ধান শুরু করে দুদক। তদন্ত শেষ হলে দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি।
