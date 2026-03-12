Ajker Patrika
জাতীয়

ইলিয়াস আলী ও সাজেদুল ইসলাম সুমন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার: সংসদে শোক প্রস্তাব

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ মার্চ ২০২৬, ২২: ৫৫
ছবি: সংগৃহীত

নিখোঁজ বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য ইলিয়াস আলী ও বিএনপির নেতা সাজেদুল ইসলাম সুমন রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জাতীয় সংসদের শোকপ্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। পরে যা সংসদে গৃহীত হয়।

শোকপ্রস্তাবে বলা হয়, ‘২০০৭ হতে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট পর্যন্ত দীর্ঘ ১৭ বছরে বাংলাদেশের জনগণের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণসহ গণতন্ত্র, আইনের শাসন, ন্যায়বিচার ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বহু মানুষ প্রাণ দিয়েছেন। গুম, মানবতাবিরোধী অপরাধ তথা ক্রসফায়ারে এবং যাঁরা রাজনৈতিক হত্যার শিকার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সাবেক সংসদ-সদস্য ইলিয়াস আলী, সাজেদুল ইসলাম সুমনসহ অনেকে রয়েছেন। এ মহান জাতীয় সংসদ তাঁদের সকলকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছে এবং গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করছে।’

ইলিয়াস আলী বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন। ২০১২ সালের ১৭ এপ্রিল রাজধানীর বনানী থেকে নিখোঁজ হন তিনি। এখন পর্যন্ত তিনি নিহত নাকি বেঁচে আছেন, তা শনাক্ত হয়নি। তবে গত ১৭ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রধান প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম তদন্তের ভিত্তিতে জানান, ইলিয়াস আলীকে হত্যা করা হয়েছ। সেদিন তিনি গণমাধ্যমকে জানান, ইলিয়াস আলীকে উঠিয়ে নেওয়া, রাস্তা থেকে তাঁকে গুম করা এবং তাঁকে পরবর্তী সময় হত্যা করা হয়েছে বলে তদন্তে জানা গেছে।’

এ ঘটনার ‘কুশীলব’ হিসেবে র‍্যাবের সাবেক অতিরিক্ত মহাপরিচালক মেজর জেনারেল (অব.) জিয়াউল আহসানের বিরুদ্ধে ট্রাইব্যুনালে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ (ফরমাল চার্জ) দাখিল করা হয় সেদিন।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে শোকপ্রস্তাবে উঠে এল যাঁদের নামত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে শোকপ্রস্তাবে উঠে এল যাঁদের নাম

ইলিয়াস আলীর স্ত্রী তাহসিনা রুশদী সিলেট-২ আসনের সংসদ সদস্য।

অন্যদিকে, সাজেদুল ইসলাম সুমন ঢাকা মহানগর ৩৮ ওয়ার্ড (বর্তমান ২৫) বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ২০১৩ সালের ৪ ডিসেম্বর রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে নিখোঁজ হন। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অন্তর্বর্তী সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী নিজের ফেসবুক পেজে লেখেন জিয়াউল আহসানের নির্দেশে সাজেদুল ইসলাম সুমনকে ইনজেকশন পুশ করে হত্যা করে শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়।

সাজেদুল ইসলাম সুমনের বোন সানজিদা ইসলাম তুলিকে ঢাকা-১৪ আসন থেকে বিএনপি মনোনয়ন দিয়েছিল। কিন্তু তিনি পরাজিত হন।

