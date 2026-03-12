Ajker Patrika
রূপপুর থেকে ডিসেম্বরে জাতীয় গ্রিডে আসবে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১২ মার্চ ২০২৬, ২৩: ২৫
রূপপুর থেকে ডিসেম্বরে জাতীয় গ্রিডে আসবে ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ
রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। ছবি: এএফপি

চলতি বছরের ডিসেম্বরে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম ইউনিট থেকে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছেন পরিকল্পনামন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

পরিকল্পনা কমিশনে আজ বৃহস্পতিবার ঢাকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার খোজিনের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ ও বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান পরিকল্পনামন্ত্রী।

মন্ত্রী বলেন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে। আগামী ৭ এপ্রিল এই কেন্দ্রে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘ফুয়েল লোডিং’ শুরু হবে। ফুয়েল লোডিং প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হওয়ার পর আগামী জুন-জুলাই মাসের মধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে।

আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, পরীক্ষামূলক উৎপাদনের শুরু থেকেই এই কেন্দ্রের বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে। তবে পূর্ণ সক্ষমতায় অর্থাৎ প্রথম ইউনিটের পুরো ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আগামী ডিসেম্বর নাগাদ জাতীয় গ্রিডে নিয়মিত সরবরাহ করা যাবে।

মন্ত্রী বলেন, ‘রাশিয়া থেকে তেল, গ্যাস, এলএনজি আমদানির সম্ভাবনা রয়েছে। রাশিয়াও বাংলাদেশকে তেল-গ্যাস রপ্তানিতে আগ্রহী। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জও রয়েছে। রাশিয়া থেকে জ্বালানি আমদানির জন্য আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েভারের জন্য অপেক্ষা করছি।’ তিনি বলেন, ‘জ্বালানি নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। তারাও এ খাতে সহযোগিতা দিতে চায়।’

রূপপুরপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রপরিকল্পনামন্ত্রী
