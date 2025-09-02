শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা: আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের আশা শিক্ষা উপদেষ্টার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা অনাকাঙ্ক্ষিত বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার। আজ মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।
শিক্ষা উপদেষ্টা বলেন, সাম্প্রতিক শিক্ষাঙ্গনে অস্থিরতা অনাকাঙ্ক্ষিত। অবশ্যই এতে শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তবে আলোচনার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান হবে।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেট এলাকায় বাসায় দেরি করে ফেরা নিয়ে দারোয়ান ও এক ছাত্রীর মধ্যে তর্কাতর্কির পর অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে তিন শতাধিক শিক্ষার্থী আহত হন। গ্রামবাসীর মধ্যে কয়েকজনের আহত হওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে।
এ ঘটনায় জারি হওয়া ১৪৪ ধারা এখনো চলছে। আজ মঙ্গলবার রাত ১২টা পর্যন্ত চলমান থাকবে। তবে প্রশাসন ও ছাত্র সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে এ ঘটনার একটি সুষ্ঠু সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি রাখার দাবি জানানো হয়েছে।
এদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়েও চলছে উত্তেজনা। এ ছাড়া বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ চলছে। ভেটেরিনারি ও পশুপালন অনুষদের ডিগ্রিকে একীভূত করে একটি কম্বাইন্ড ডিগ্রি দেওয়ার দাবিতে ২৫১ জন শিক্ষক কর্মকর্তাকে গত রোববার দিনভর অবরুদ্ধ করে রাখে শিক্ষার্থীরা। এ সময় তাদের উদ্ধার করতে বহিরাগতরা হামলা করে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে রোববার রাতে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের সোমবার সকাল ৯টার মধ্যে হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু একাংশ হল না ছেড়ে বিক্ষোভ চালিয়ে যাচ্ছেন।
