বয়স ১৬ বছর হলেই এনআইডির জন্য নিবন্ধন করা যাবে: ইসি সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ। ছবি: সংগৃহীত
বছরের যেকোনো সময় ১৬ বছর পূর্ণ হলেই জাতীয় পরিচয়পত্রের (এনআইডি) জন্য নিবন্ধনের আবেদন করা যাবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ।

আজ মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।

আখতার আহমেদ বলেন, বিভিন্ন কাজে এনআইডির দরকার পড়ে। এটি বিবেচনায় নিয়ে ১৬ বছর বয়সীদের এনআইডি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। বছরের যেকোনো সময় ১৬ বছর পূর্ণ হলেই এনআইডির জন্য নিবন্ধনের আবেদন করা যাবে।

এনআইডি হারিয়ে গেলে তা পুনরায় তুলতে থানায় এখন আর সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করার প্রয়োজন নেই বলেও জানান ইসির এই জ্যেষ্ঠ সচিব।

