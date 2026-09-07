Ajker Patrika
En
জাতীয়

আরও চার সংসদীয় কমিটি গঠন, এবারও সভাপতি নেই বিরোধী দল থেকে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২০: ৩৪
আরও চার সংসদীয় কমিটি গঠন, এবারও সভাপতি নেই বিরোধী দল থেকে
ফাইল ছবি

জাতীয় সংসদে আরও চারটি সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে সদ্য গঠিত কার্যপ্রণালি-বিধি সম্পর্কিত কমিটি, সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটি, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং পিটিশন সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি পদে বিরোধী দলের কোনো সদস্যকে রাখা হয়নি।

আজ সোমবার জাতীয় সংসদের অধিবেশনে চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি প্রথম তিনটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। পরে পিটিশন কমিটি গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন ডেপুটি স্পিকার কায়সার কামাল। দুটি প্রস্তাবই সংসদে উত্থাপনের পর কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়।

গঠিত নতুন চার কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতিদের তালিকা অনুযায়ী, পদাধিকারবলে কার্যপ্রণালি-বিধি সম্পর্কিত কমিটি ও পিটিশন কমিটির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। এ ছাড়া গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন বগুড়া-৬ আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) রেজাউল করিম বাদশা। অন্য দিকে, সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটির সভাপতি করা হয়েছে নোয়াখালী-১ আসনের এমপি ও সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশনের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকনকে।

আরও ১০ সংসদীয় কমিটি গঠন, সভাপতি পেল না বিরোধী দলআরও ১০ সংসদীয় কমিটি গঠন, সভাপতি পেল না বিরোধী দল

উল্লেখ্য, সরকারি প্রতিশ্রুতি সম্পর্কিত কমিটিতে শুরুতে জামায়াতে ইসলামী থেকে বহিষ্কৃত সাতক্ষীরা-৪ আসনের এমপি গাজী নজরুল ইসলামকে রাখার প্রাথমিক আলোচনা ছিল, কিন্তু সংসদে এ নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধী দলের আপত্তির মুখে শেষ পর্যন্ত তাঁকে বাদ দিয়ে নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

বিরোধী দলের আপত্তির মুখে এবার সংসদীয় কমিটি থেকেও বাদ গাজী নজরুলবিরোধী দলের আপত্তির মুখে এবার সংসদীয় কমিটি থেকেও বাদ গাজী নজরুল

জাতীয় সংসদে মোট ৫০টি সংসদীয় কমিটি রয়েছে, যার মধ্যে ৩৯টি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত এবং ১১টি বিষয়ভিত্তিক কমিটি। আজকের চারটির মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪০টি সংসদীয় কমিটি গঠন সম্পন্ন হলো (যার মধ্যে ৩১টি মন্ত্রণালয়-সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি এবং ৯টি বিষয়ভিত্তিক)। তবে এখন পর্যন্ত গঠিত ৪০টি কমিটির একটিতেও বিরোধী দলের কোনো এমপিকে সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়নি।

বিষয়:

সংসদস্পিকারজাতীয় সংসদসংসদীয় কমিটিবিরোধী দলজামায়াতে ইসলামী
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত