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অটোরিকশার অবৈধ চার্জিংয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ-সিটি করপোরেশনের লোকজন জড়িত: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২১: ৩৭
অটোরিকশার অবৈধ চার্জিংয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ-সিটি করপোরেশনের লোকজন জড়িত: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী
জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমেদ। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

বিদ্যুতের খুঁটি থেকে অবৈধ সংযোগ নিয়ে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার চার্জিং স্টেশন পরিচালনার সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগ ও সিটি করপোরেশনের কিছু লোক জড়িত বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেন, অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ফলে সরকার রাজস্ব হারাচ্ছে। অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণে কর্মসংস্থান, পরিবেশ, যানবাহনের শৃঙ্খলা ও জাতীয় স্বার্থ—সবকিছু বিবেচনায় নিয়ে নতুন নীতিমালা ও বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে।

আজ সোমবার জাতীয় সংসদে কার্যপ্রণালি বিধির ৭১ ধারায় বিএনপির সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) রেহানা আক্তার রানুর নোটিশের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন। রাজধানীতে নিয়ন্ত্রণহীন ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা চলাচল নিয়ে রেহানা আক্তার রানু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

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স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আমাদের ইমানদারিত্ব। বৈদ্যুতিক পিলার থেকে অবৈধভাবে সংযোগ নিয়ে সেটা চার্জিং স্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সরকারের রাজস্ব ক্ষতি, দুর্নীতি, এর সঙ্গে বিদ্যুৎ বিভাগের লোকজন জড়িত আর সিটি করপোরেশনের লোকজন জড়িত।’ তিনি আরও বলেন, জাতীয় স্বার্থকে সবার আগে দেখতে হবে। একই সঙ্গে অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে যাতে কোনো বেকারত্ব সৃষ্টি না হয় ও কর্মসংস্থানের ক্ষতি না হয়, সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, অটোরিকশায় ব্যবহৃত ব্যাটারি পরিবেশবান্ধব করার বিষয়টি নীতিমালায় রাখা হয়েছে। ব্যাটারিকে ডিজিটাল পদ্ধতির মাধ্যমে ট্র্যাক করার ব্যবস্থাও থাকবে। একটি নিবন্ধনের অধীনে যাতে একাধিক অটোরিকশা চালানো না যায়, সে ব্যবস্থাও করা হবে। কর্মসংস্থান, পরিবেশ ও যানবাহন ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো সমন্বয় করেই নতুন নীতিমালা ও বিধি প্রণয়ন করা হয়েছে। তিনি বলেন, যাতে বেকারত্ব না বাড়ে, কর্মসংস্থান যাতে ব্যাহত না হয়, পরিবেশ যাতে সঠিক থাকে, যানবাহনের সুশৃঙ্খলতা থাকে, নিয়ন্ত্রণ থাকে, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সঠিক থাকে—সবকিছু লক্ষ রেখে এটা বাস্তবায়ন করা হবে।

বিষয়:

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীঅটোরিকশাজাতীয় সংসদ
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