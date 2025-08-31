Ajker Patrika
নুরকে দেখতে হাসপাতালে উপদেষ্টা শারমীন মুরশিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ ঢামেক হাসাপাতালে চিকিৎসাধীন নুরল হক নুরকে দেখতে যান। ছবি: সংগৃহীত
গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিয়েছেন সমাজকল্যাণ এবং মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ। আজ রোববার (৩১ আগস্ট) তিনি আহত নুরল হক নুর ও তাঁর দলের সদস্যদের দেখতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে যান। আহত ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসার জন্য দায়িত্বরত চিকিৎসকদের নির্দেশনা দেন।

এ সময় উপদেষ্টা বলেন, নুরুল হকের ওপর এই অমানবিক হামলা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

উপদেষ্টা জানান, নুরুল হক নুর ও তাঁর দলের অন্য আহত সদস্যদের চিকিৎসা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের জন্য একটি বিশেষায়িত মেডিকেল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। তাঁদের সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হচ্ছে। উন্নত চিকিৎসার স্বার্থে প্রয়োজনে তাঁদের বিদেশে পাঠানো হবে। এ সংকটময় সময়ে নুরুল হক ও তাঁর দলের আহত সদস্যদের এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে পুরো জাতির প্রার্থনা ও সংহতি রয়েছে।

উপদেষ্টা শারমীন এস মুরশিদ গণঅধিকার পরিষদের আহত সদস্যদের দেখতে ঢামেকে যান। ছবি: সংগৃহীত
শারমীন এস মুরশিদ বলেন, ‘অন্তবর্তী সরকার মনে করে, এ ধরনের সহিংসতা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্পিরিটের ওপর আঘাত করা। ইতিমধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এ হামলার বিচার বিভাগীয় তদন্তের জন্য জোর দেওয়া হয়েছে এবং দ্রুততার সঙ্গে বিচারকার্য শেষ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করছি।’

এ সময় ঢামেক হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান ও চিকিৎসকেরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সন্ধ্যার দিকে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এরপর গণঅধিকার পরিষদের কার্যালয়ের সামনে সংবাদ সম্মেলনের প্রস্তুতির সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লাঠিপেটায় নুরুল হক নুরসহ বেশ কয়েকজন গুরুতর আহত হন। এ ঘটনার পর নুরকে দ্রুত উদ্ধার করে প্রথমে ইসলামী ব্যাংক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে ঢামেক হাসপাতালের আইসিইউতে ভর্তি করা হয়।

