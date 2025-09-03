Ajker Patrika
সরাসরি বাংলাদেশ-পাকিস্তান ফ্লাইট পুনরায় চালু করতে মতবিনিময়

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯: ৩৫
আজ বুধবার দুপুর ১২টায় বেবিচকের সদর দপ্তরে চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন পাকিস্তান সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটির মহাপরিচালক নাদির শাফি দার। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ বুধবার দুপুর ১২টায় বেবিচকের সদর দপ্তরে চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন পাকিস্তান সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটির মহাপরিচালক নাদির শাফি দার। ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল পুনঃস্থাপনের বিষয়ে ফলপ্রসূ মতবিনিময় হয়েছে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদর দপ্তরে চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন পাকিস্তান সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটির মহাপরিচালক নাদির শাফি দার।

সাক্ষাৎকালে উভয় পক্ষ সরাসরি বিমান চলাচল পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে বিমান চলাচল খাতে প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উভয় পক্ষ আশা প্রকাশ করে, সরাসরি বিমান চলাচল শুরু হলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, পর্যটন ও জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ আরও বাড়বে।

বৈঠকে বেবিচকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ও পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের (পিআইএ) প্রধান নির্বাহীও উপস্থিত ছিলেন।

সুরা মুহাম্মদের শিক্ষা: মুমিনের জন্য পাঁচ পথনির্দেশ

প্রেমিকা-প্রেমিককে নির্যাতন করছিল কিশোর গ্যাং, উদ্ধারে গেলে মরিচের গুঁড়া ছিটিয়ে পুলিশকে এলোপাতাড়ি কোপ

শিবিরের বট আইডির অ্যাটাক আমিও কম খাই নাই: শিবির প্যানেলের প্রার্থী জুমা

ইতালিতে বাংলাদেশি অভিবাসী সংকট নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রাষ্ট্রদূতের বৈঠক

সোনার দাম বেড়ে ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে

৭৫ কোটি টাকার কর ফাঁকি: এস আলমের ২ ছেলেসহ ১০ জনের নামে মামলা

সাদাপাথর লুটে জড়িত ৪২ রাজনীতিক-সরকারি কর্মকর্তা-পুলিশ-বিজিবি, দুদকের অনুসন্ধান শুরু

ডিআরইউ থেকে আটক আব্দুল্লাহীল কাইয়ুমসহ ৬ জনের জামিন নামঞ্জুর

লুট হওয়া অস্ত্র শনাক্ত করা যাচ্ছে না, নির্বাচনে নাশকতার আশঙ্কা

