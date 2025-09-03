সরাসরি বাংলাদেশ-পাকিস্তান ফ্লাইট পুনরায় চালু করতে মতবিনিময়

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সরাসরি বিমান চলাচল পুনঃস্থাপনের বিষয়ে ফলপ্রসূ মতবিনিময় হয়েছে। আজ বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টায় বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের (বেবিচক) সদর দপ্তরে চেয়ারম্যান এয়ার ভাইস মার্শাল মো. মোস্তফা মাহমুদ সিদ্দিকের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন পাকিস্তান সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটির মহাপরিচালক নাদির শাফি দার।
সাক্ষাৎকালে উভয় পক্ষ সরাসরি বিমান চলাচল পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে বিমান চলাচল খাতে প্রযুক্তি ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং পারস্পরিক সহযোগিতা জোরদার করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।
উভয় পক্ষ আশা প্রকাশ করে, সরাসরি বিমান চলাচল শুরু হলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, পর্যটন ও জনগণের পারস্পরিক যোগাযোগ আরও বাড়বে।
বৈঠকে বেবিচকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা ও পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ারলাইনসের (পিআইএ) প্রধান নির্বাহীও উপস্থিত ছিলেন।
