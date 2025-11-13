Ajker Patrika
জাতীয়

আরও ৯ জেলায় নতুন ডিসি

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আরও ৯ জেলায় নতুন ডিসি

জনপ্রশাসনে রদবদলে আরও নয় জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে নতুন ডিসি নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

গত ৮ নভেম্বর মধ্যরাতে ১৫ জেলায় এবং ৯ নভেম্বর আরও ১৪ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এক সপ্তাহের মধ্যে তিন দফায় ৩৮ জন ডিসি নিয়োগ দিল সরকার।

নয় জেলায় নতুন ডিসিদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের ডিসি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞাকে চট্টগ্রামের ডিসি পদে বদলি করা হয়েছে।

বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক এস এম মেহেদী হাসানকে লক্ষ্মীপুর, পরিকল্পনা বিভাগের উপসচিব সৈয়দা নুরমহল আশরাফীকে মুন্সিগঞ্জ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. সাইফুর রহমানকে নেত্রকোনায় এবং অর্থ বিভাগের উপসচিব মো. শাহাদাত হোসেন মাসুদকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলামক নওগাঁ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. আনোয়ার সাদাত খাগড়াছড়ি, রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মু. রেজা হাসানকে কুমিল্লা এবং জনবিভাগের উপসচিব মো. রায়হান কবির নারায়ণগঞ্জের ডিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

বিষয়:

জেলা প্রশাসকডিসিজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়প্রজ্ঞাপন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

৪ বিভাগে নতুন কমিশনার

৪ বিভাগে নতুন কমিশনার

এক দিনে ২৩ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

এক দিনে ২৩ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

জাতীয়

৪ বিভাগে নতুন কমিশনার

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
৪ বিভাগে নতুন কমিশনার

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চার বিভাগে নতুন বিভাগীয় কমিশনার নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে এ-সংক্রান্ত এক প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. এ এন এম বজলুর রশিদকে রাজশাহী, ভূমি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ মাহফুজুর রহমানকে বরিশাল এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান ফারাহ শাম্মীকে ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার মোখতার আহমেদকে খুলনার বিভাগীয় কমিশনার পদে বদলি করা হয়েছে।

বিষয়:

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়প্রজ্ঞাপনত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আরও ৯ জেলায় নতুন ডিসি

আরও ৯ জেলায় নতুন ডিসি

এক দিনে ২৩ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

এক দিনে ২৩ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

জাতীয়

এক দিনে ২৩ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
এক দিনে ২৩ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

এক দিনে ২৩ জেলায় নতুন জেলা প্রশাসক (ডিসি) নিয়োগ দিয়েছে সরকার। আজ বৃহস্পতিবার রাতে নতুন ডিসি নিয়োগ দিয়ে দুটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

নতুন ডিসিদের মধ্যে নারায়ণগঞ্জের ডিসি মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম মিঞাকে চট্টগ্রামের ডিসি পদে বদলি করা হয়েছে। বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক এস এম মেহেদী হাসানকে লক্ষ্মীপুর, পরিকল্পনা বিভাগের উপসচিব সৈয়দা নুরমহল আশরাফীকে মুন্সিগঞ্জ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. সাইফুর রহমানকে নেত্রকোনায় এবং অর্থ বিভাগের উপসচিব মো. শাহাদাত হোসেন মাসুদকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের ডিসি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এ ছাড়া প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের পরিচালক মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম নওগাঁ, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. আনোয়ার সাদাত খাগড়াছড়ি, রাজশাহী জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মু. রেজা হাসান কুমিল্লা এবং জনবিভাগের উপসচিব মো. রায়হান কবির নারায়ণগঞ্জের ডিসি হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শাহেদ মোস্তফাকে পাবনা, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো. রেজাউল করিমকে ঢাকা, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উপসচিব মোহাম্মদ এনামুল আহসানকে রংপুর, ফরিদপুরের ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মোহাম্মদ আশেক হাসানকে যশোর এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টার একান্ত সচিব ড. সৈয়দ এনামুল কবিরকে মেহেরপুরের ডিসি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

আরও ৯ জেলায় নতুন ডিসিআরও ৯ জেলায় নতুন ডিসি

অন্য দিকে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের সচিব মুহাম্মদ শফিকুল ইসলামকে নোয়াখালী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মোহাম্মদ আলম হোসেনকে গাজীপুর, এস্টাব্লিশমেন্ট অব ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান মোল্লাকে গাইবান্ধা, ভূমি সংস্কার বোর্ডের উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার অন্নপূর্ণা দেবনাথকে কুড়িগ্রাম, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত উপদেষ্টার একান্ত সচিব জাহাঙ্গীর আলমকে মাদারীপুর, দুর্নীতি দমন কমিশনের পরিচালক তৌহিদুজ্জামান পাভেলকে মৌলভীবাজার, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫) নর্দার্ন রুট প্রকল্পের সহকারী পরিচালক মো. খায়রুল আলম সুমনকে বরিশাল, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের উপসচিব তাছলিমা আক্তারকে বরগুনা এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপসচিব নাজমা আশরাফীকে রাঙামাটির ডিসি পদে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

৮ নভেম্বর মধ্যরাতে ১৫ জেলায় এবং ৯ নভেম্বর আরও ১৪ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। এদের মধ্যে দুই ডিসির নিয়োগ আদেশ বাতিল করা হয়েছে। ফলে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে এক সপ্তাহের মধ্যে তিন দফায় ৫০ ডিসি নিয়োগ দিল সরকার।

বিষয়:

নিয়োগসরকারডিসিজনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়প্রজ্ঞাপন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আরও ৯ জেলায় নতুন ডিসি

আরও ৯ জেলায় নতুন ডিসি

৪ বিভাগে নতুন কমিশনার

৪ বিভাগে নতুন কমিশনার

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

জাতীয়

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। ফাইল ছবি
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। ফাইল ছবি

একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনে সরকারের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর এ বিষয়ে মতামত জানাবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন এ কথা বলেন।

সিইসি বলেন, ‘আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়গুলো জানলে তখন আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করে কমিশনে বসে আলাপ-আলোচনা করে একটা মতামত দিতে পারব। এ বিষয়ে এ মুহূর্তে কোনো মতামত দেওয়া যথার্থ হবে না।’

এ দিন দুপুরে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সেখানে তিনি জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে বলেন, গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতে একই দিনে হবে।

প্রধান উপদেষ্টার এ ঘোষণার কথা তুলে ধরে এক সাংবাদিক সিইসির কাছে জানতে চান—একই দিনে দুটি ভোটের কারণে নির্বাচনে প্রভাব পড়বে কি না কিংবা কোনো চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে কি না।

জবাবে সিইসি বলেন, ‘আমার বক্তৃতাটা (প্রধান উপদেষ্টার) শোনার সুযোগ হয় নাই। আমি আপনাদের সঙ্গে এখানে মিটিংয়ে ছিলাম। আমি এটা শুনি নাই।’

সিইসি বলেন, ‘একটা জিনিস, যেটা আমি শুনি নাই, উনি কোন লাইনে বলেছেন, কী বলেছেন আর উনাদের প্রস্তাবটা কী, তা বিস্তারিত না জেনে মন্তব্য করা ঠিক না। আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে জানলে কমিশন আলোচনা করে মতামত দিতে পারবে। আমি বক্তৃতাটা শুনি নাই। তাই এ মুহূর্তে কোনো মতামত দিতে চাই না।’

বিষয়:

কমিশনারসিইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশনপ্রধান উপদেষ্টাজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আরও ৯ জেলায় নতুন ডিসি

আরও ৯ জেলায় নতুন ডিসি

৪ বিভাগে নতুন কমিশনার

৪ বিভাগে নতুন কমিশনার

এক দিনে ২৩ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

এক দিনে ২৩ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

জাতীয়

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি নিয়ে জারি করা রুল শুনানির জন্য ১৯ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট।

আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের বেঞ্চ এ দিন ধার্য করেন।

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে বাংলাদেশ যুব অর্থনীতিবিদ ফোরামের পক্ষ থেকে রিট করা হয়েছিল।

রিট আবেদনকারীর আইনজীবী আহসানুল করিম বলেন, ‘চুক্তি-সম্পর্কিত পুরো প্রক্রিয়ায় স্থিতাবস্থা চেয়েছিলাম। রুল নিষ্পত্তির আগপর্যন্ত কিছু করা হবে না বলে মৌখিকভাবে আদালতকে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল।’

বিষয়:

বন্দরচট্টগ্রামহাইকোর্ট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

আরও ৯ জেলায় নতুন ডিসি

আরও ৯ জেলায় নতুন ডিসি

৪ বিভাগে নতুন কমিশনার

৪ বিভাগে নতুন কমিশনার

এক দিনে ২৩ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

এক দিনে ২৩ জেলায় নতুন ডিসি নিয়োগ

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি