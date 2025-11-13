Ajker Patrika
জাতীয়

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। ফাইল ছবি
প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন। ফাইল ছবি

একই দিনে সংসদ নির্বাচন ও গণভোট আয়োজনে সরকারের আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত পাওয়ার পর এ বিষয়ে মতামত জানাবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) বিকেলে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন এ কথা বলেন।

সিইসি বলেন, ‘আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়গুলো জানলে তখন আমরা বিচার-বিশ্লেষণ করে কমিশনে বসে আলাপ-আলোচনা করে একটা মতামত দিতে পারব। এ বিষয়ে এ মুহূর্তে কোনো মতামত দেওয়া যথার্থ হবে না।’

এ দিন দুপুরে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সেখানে তিনি জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে বলেন, গণভোট ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ফেব্রুয়ারিতে একই দিনে হবে।

প্রধান উপদেষ্টার এ ঘোষণার কথা তুলে ধরে এক সাংবাদিক সিইসির কাছে জানতে চান—একই দিনে দুটি ভোটের কারণে নির্বাচনে প্রভাব পড়বে কি না কিংবা কোনো চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে কি না।

জবাবে সিইসি বলেন, ‘আমার বক্তৃতাটা (প্রধান উপদেষ্টার) শোনার সুযোগ হয় নাই। আমি আপনাদের সঙ্গে এখানে মিটিংয়ে ছিলাম। আমি এটা শুনি নাই।’

সিইসি বলেন, ‘একটা জিনিস, যেটা আমি শুনি নাই, উনি কোন লাইনে বলেছেন, কী বলেছেন আর উনাদের প্রস্তাবটা কী, তা বিস্তারিত না জেনে মন্তব্য করা ঠিক না। আনুষ্ঠানিকভাবে এ বিষয়ে জানলে কমিশন আলোচনা করে মতামত দিতে পারবে। আমি বক্তৃতাটা শুনি নাই। তাই এ মুহূর্তে কোনো মতামত দিতে চাই না।’

বিষয়:

কমিশনারসিইসিনির্বাচননির্বাচন কমিশনপ্রধান উপদেষ্টাজুলাই সনদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

সাফ কবলা দলিলের জমি–ফ্ল্যাট হস্তান্তরে ফি নিলে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

সাফ কবলা দলিলের জমি–ফ্ল্যাট হস্তান্তরে ফি নিলে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এবার ৫ এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এবার ৫ এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন আলী রীয়াজ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন আলী রীয়াজ

জাতীয়

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল পরিচালনায় বিদেশি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি নিয়ে জারি করা রুল শুনানির জন্য ১৯ নভেম্বর দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট।

আজ বৃহস্পতিবার বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি ফাতেমা আনোয়ারের বেঞ্চ এ দিন ধার্য করেন।

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়ার বৈধতা নিয়ে বাংলাদেশ যুব অর্থনীতিবিদ ফোরামের পক্ষ থেকে রিট করা হয়েছিল।

রিট আবেদনকারীর আইনজীবী আহসানুল করিম বলেন, ‘চুক্তি-সম্পর্কিত পুরো প্রক্রিয়ায় স্থিতাবস্থা চেয়েছিলাম। রুল নিষ্পত্তির আগপর্যন্ত কিছু করা হবে না বলে মৌখিকভাবে আদালতকে জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল।’

বিষয়:

বন্দরচট্টগ্রামহাইকোর্ট
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

সাফ কবলা দলিলের জমি–ফ্ল্যাট হস্তান্তরে ফি নিলে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

সাফ কবলা দলিলের জমি–ফ্ল্যাট হস্তান্তরে ফি নিলে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এবার ৫ এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এবার ৫ এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন আলী রীয়াজ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন আলী রীয়াজ

জাতীয়

সাফ কবলা দলিলের জমি–ফ্ল্যাট হস্তান্তরে ফি নিলে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সাফ কবলা দলিলের জমি–ফ্ল্যাট হস্তান্তরে ফি নিলে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

সাফ কবলা দলিলমূলে বিক্রি বা হস্তান্তর করা ফ্ল্যাট বা জমি আবার বিক্রয়, হস্তান্তর বা নামজারির অনুমোদনের সময় ক্রেতাদের কাছ থেকে কোনো অর্থ নিলে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপারের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিক্রেতা ও ক্রেতাদের হয়রানি ও দুর্ভোগ দূর করার জন্য সরকার এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ বিষয়ে গতকাল বুধবার (১২ নভেম্বর) গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

সরকারের সিদ্ধান্ত তুলে ধরে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার সাফ কবলা দলিলমূলে বিক্রিত ও হস্তান্তরিত ভূমি অথবা ফ্ল্যাট পরবর্তী সময়ে পুনঃবিক্রয় বা হস্তান্তরকালে বিক্রয়, হস্তান্তর বা নামজারির অনুমোদনের নামে ক্রেতাদের হয়রানি এবং তাদের কাছ থেকে অর্থ আদায় সম্পূর্ণ আইনবহির্ভূত।

তাই কোনো ডেভেলপার ভূমি বা ফ্ল্যাটের পরবর্তী হস্তান্তরকালে বিক্রয় অনুমোদন প্রদান, নামজারি বা অন্য যেকোনো নামেই হোক না কেন, ক্রেতা বা বিক্রেতার কাছ থেকে কোনো অর্থ আদায় করতে পারবে না। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই আদেশ অমান্য করলে তার বিরুদ্ধে রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন ও রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা বিধিমালাসহ প্রচলিত অন্যান্য আইন এবং সংশ্লিষ্ট বিধিবিধানের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়।

বিষয়:

জমিগৃহায়ণফ্ল্যাটমন্ত্রণালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এবার ৫ এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এবার ৫ এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন আলী রীয়াজ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন আলী রীয়াজ

জাতীয়

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এবার ৫ এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এবার ৫ এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের থেকে সরকারনির্ধারিত ফির চেয়ে পাঁচ গুণ বেশি অর্থ আদায়ের অভিযোগে আরও পাঁচটি রিক্রুটিং এজেন্সির ২৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এসব মামলায় ৩১৪ কোটি ৩৪ লাখ ৭২ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে।

দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) মো. আক্তার হোসেন আজ বৃহস্পতিবার সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মো. আক্তার হোসেন বলেন, মালয়েশিয়াগামী ১৮ হাজার ৭৬৭ জন শ্রমিকের কাছ থেকে সরকারনির্ধারিত ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকার পরিবর্তে পাঁচ গুণ বেশি অর্থ আদায় করে ওই পাঁচ এজেন্সি।

গত মঙ্গলবার চারটি রিক্রুটিং এজেন্সির পাঁচজনের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক। একই অভিযোগে ৬ নভেম্বর ৬টি এজেন্সির ১১ জন এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ১৩টি এজেন্সির কর্তাব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা হয়।

এবার জিএমজি ট্রেডিং (প্রা.) লিমিটেড, দ্য জিএমজি ট্রেডিং অ্যাসোসিয়েট, কিউকে কুইক এক্সপ্রেস লিমিটেড, এম ই এফ গ্লোবাল বাংলাদেশসহ পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, পরিচালকসহ ২৬ জনের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি ৩৪ লাখ ৭২ হাজার ৫০০ টাকা আত্মসাৎ ও পাচারের অভিযোগে মামলার সিদ্ধান্ত হয় বলে জানিয়েছে দুদক।

বিষয়:

মালয়েশিয়ামামলাআত্মসাৎদুদকশ্রমিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

সাফ কবলা দলিলের জমি–ফ্ল্যাট হস্তান্তরে ফি নিলে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

সাফ কবলা দলিলের জমি–ফ্ল্যাট হস্তান্তরে ফি নিলে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন আলী রীয়াজ

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন আলী রীয়াজ

জাতীয়

প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হলেন আলী রীয়াজ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­
আপডেট : ১৩ নভেম্বর ২০২৫, ১৮: ৩৩
অধ্যাপক আলী রীয়াজ। ছবি: সংগৃহীত
অধ্যাপক আলী রীয়াজ। ছবি: সংগৃহীত

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাবেক সহসভাপতি আলী রীয়াজকে উপদেষ্টার পদমর্যাদায় নিজের বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা।

আজ বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. শেখ আব্দুর রশীদ স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা আজ ২৮ কার্তিক ১৪৩২/ ১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অধ্যাপক আলী রীয়াজকে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগদান করেছেন।

প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, বিশেষ সহকারী পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে তিনি উপদেষ্টার পদমর্যাদা, বেতন-ভাতাদি ও আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

বিষয়:

উপদেষ্টাপ্রজ্ঞাপনজাতীয় ঐকমত্য কমিশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

বক্তৃতাটা শুনি নাই, এ মুহূর্তে মতামত দিতে চাই না—একই দিনে নির্বাচন ও গণভোট প্রসঙ্গে সিইসি

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

নিউমুরিং কনটেইনার টার্মিনাল নিয়ে রুল শুনানি ১৯ নভেম্বর

সাফ কবলা দলিলের জমি–ফ্ল্যাট হস্তান্তরে ফি নিলে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

সাফ কবলা দলিলের জমি–ফ্ল্যাট হস্তান্তরে ফি নিলে ডেভেলপারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এবার ৫ এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা

মালয়েশিয়াগামী শ্রমিকদের ৩১৪ কোটি টাকা আত্মসাৎ, এবার ৫ এজেন্সির বিরুদ্ধে মামলা