‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় আটটি নাশকতার চেষ্টা

কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের ঢাকা লকডাউন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে গতকাল বুধবার রাত থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা পর্যন্ত রেলের বিভিন্ন স্থাপনায় কমপক্ষে আটটি নাশকতার চেষ্টা চালানো হয়েছে। তবে এসব ঘটনায় কোনো বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে, ঢাকা রেলওয়ে জেলায় চারটি, চট্টগ্রাম জেলায় দুটি, সিলেট ও খুলনা রেলওয়ে জেলায় একটি করে মোট আটটি নাশকতাচেষ্টার ঘটনা ঘটে।

এসব ঘটনা তদন্ত করে দায়ীদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনার চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছেন রেলওয়ের কর্মকর্তারা।

রেলওয়ের নথি থেকে জানা গেছে, ভৈরব রেলওয়ে থানা এলাকায় তিনটি ঘটনায় রেললাইনে টায়ার ও বস্তা জ্বালিয়ে আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হয়। গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে শাহাপুর এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে আগুন ধরানো হয়। এরপর রাত সাড়ে ১২টায় দক্ষিণ মির্জানগরে টায়ার জ্বালানো হয়।

খামারহাটি রেলসেতুতে আজ সকাল সাড়ে ৫টায় বস্তা জ্বালিয়ে আগুন লাগানোর চেষ্টা করা হয়। প্রতিটি ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আগুন নেভান। ফলে কোনো ক্ষতি হয়নি।

ঢাকার তেজগাঁও রেলস্টেশনে গতকাল রাত সাড়ে ৯টার দিকে পরিত্যক্ত লাইনে থাকা নষ্ট কোচে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। আগুনে কোচের দুটি সিট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ঘটনাস্থল থেকে সন্দেহভাজন দুজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।

কক্সবাজার রেলস্টেশনের রেললাইনে গতকাল রাত ১২টা ৪৫ মিনিটে টায়ার জ্বালানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভান। কোনো ক্ষতি হয়নি।

ফেনীর ফাজিলপুরে (লাকসাম রেলওয়ে থানা) গতকাল রাত ৩টার দিকে রেললাইনের পাশে গাছ কেটে রাখা হয়। পরে তা দ্রুত সরিয়ে ফেলা হয়। ট্রেন চলাচলে কোনো সমস্যা হয়নি।

আখাউড়ায় দুবলা এলাকার ৩ নম্বর রেলসেতুতে গতকাল রাত ১টা ৪০ মিনিটে কাঠ, প্লাস্টিকের পাইপ ও কেরোসিন দিয়ে আপ ও ডাউন উভয় লাইনে আগুন লাগানো হয়। পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

রাজবাড়ীর পাংশা এলাকায় গতকাল রাত ৮টা ৪৫ মিনিটে বাবুপাড়া রেলসেতুতে কেরোসিন ঢেলে কাগজে আগুন ধরানোর চেষ্টা করা হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা দুষ্কৃতকারীদের ধাওয়া করেন এবং আগুন নেভান।

এসব ঘটনায় রেল অবকাঠামোর বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলে রেলওয়ে সূত্র জানিয়েছে। কর্তৃপক্ষ এসব ঘটনায় সংশ্লিষ্টদের শনাক্তে তদন্ত শুরু করেছে।

