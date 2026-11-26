সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতে যুক্তরাজ্যের অভিজ্ঞতা নিল বাংলাদেশ
যুক্তরাজ্য সফর শেষে আজ বৃহস্পতিবার ভোরে দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের চিফ হুইপ নূরুল ইসলাম মনি। এই সফরে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতে ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি কার্যক্রমের বিষয়ে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন তিনি। আজ বৃহস্পতিবার ভোর ৪টা ২৫ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের ফ্লাইটে তিনি হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।
যুক্তরাজ্য সফরের অংশ হিসেবে ওয়েস্টমিনস্টারে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে তিনি বিভিন্ন সংসদীয় কার্যক্রম, আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া, সংসদীয় কমিটির কার্যক্রম, সংসদ সদস্যদের ভূমিকা ও সংসদীয় জবাবদিহি বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন।
সফরকালে যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থার তুলনামূলক পর্যালোচনা, দ্বিকক্ষ ও এককক্ষবিশিষ্ট সংসদের কাঠামো, সংসদ সদস্যদের দায়িত্ব ও ভূমিকা এবং আইন প্রণয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে বিল যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা হয়।
ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ হাউস অব কমন্সের ডেপুটি স্পিকারের সঙ্গে বৈঠকে সংসদীয় অধিবেশন পরিচালনায় সভাপতির ভূমিকা, সংসদীয় শৃঙ্খলা ও অধিকার সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন ধরনের বিতর্ক পরিচালনার পদ্ধতি নিয়ে মতবিনিময় হয়। এ ছাড়া সংসদীয় প্রশ্ন, নোটিশ, জরুরি বক্তব্য, প্রস্তাব ও রেজল্যুশন, পয়েন্ট অব অর্ডার এবং সংসদীয় বিশেষাধিকার বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।
হাউস অব কমন্সের কমিটি অন স্ট্যান্ডার্ডসের সদস্যদের সঙ্গে বৈঠকে সংসদীয় নৈতিকতা, বিশেষাধিকার, সংসদ সদস্যদের আচরণবিধি এবং সংসদীয় কমিটির কার্যকারিতা বৃদ্ধির বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময় করা হয়। একই সঙ্গে যুক্তরাজ্য পার্লামেন্টের সিলেক্ট কমিটির কাঠামো, সরকারের কার্যক্রমের ওপর সংসদীয় নজরদারি, তথ্য ও সাক্ষ্য সংগ্রহ, প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং সুপারিশ বাস্তবায়নের কার্যকারিতা মূল্যায়ন বিষয়ে আলোচনা হয়।
সফরকালে যুক্তরাজ্যের সংসদে প্রধানমন্ত্রীকে প্রশ্ন করার অধিবেশন এবং হাউস অব কমন্সের একটি কমিটির শুনানি পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ ছাড়া যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশবিষয়ক অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপের (এপিপিজি) সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।
সংসদ সদস্যদের জন্য গবেষণা, প্রশাসনিক ও অন্যান্য সহায়তা সেবা, পেশাগত উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ, সংসদীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়েও আলোচনা করা হয়। প্রতিনিধিদল হাউস অব কমন্স লাইব্রেরি পরিদর্শন করে সংসদ সদস্য ও সংসদীয় কর্মকর্তাদের জন্য গবেষণা ও তথ্য সহায়তা কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয়।
সফরের অংশ হিসেবে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি অ্যাসোসিয়েশনের (সিপিএ) মহাসচিব ও সদর দপ্তরের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সঙ্গে সিপিএর চলমান ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতা, পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং সংসদীয় সহযোগিতা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়।
এ সফরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের সংসদের মধ্যে পেশাগত সম্পর্ক ও সহযোগিতা জোরদার এবং সংসদীয় কার্যক্রমের কার্যকারিতা বৃদ্ধি, সংসদীয় কমিটির মাধ্যমে সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ ও আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার উন্নয়নে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।