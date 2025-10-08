Ajker Patrika
> জাতীয়

গুমের দুই মামলায় শেখ হাসিনাসহ ২৮ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৫: ৪৭
ফাইল ছবি
ফাইল ছবি

আওয়ামী লীগ সরকারের শাসনামলে গুমের মাধ্যমে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের পৃথক দুই মামলায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৮ আসামির বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।

আজ বুধবার বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ এই পরোয়ানা জারি করেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা আসামিদের মধ্যে শেখ হাসিনা ছাড়াও আছেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রীর প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিকের মতো উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা।

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আগে আজ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ এই দুই মামলায় আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করে প্রসিকিউশন (রাষ্ট্রপক্ষ)।

প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম (গাজী এম এইচ তামিম) গণমাধ্যমকে এই তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, আওয়ামী লীগ সরকারের সময় বেশ কয়েকজনকে গুমের ঘটনায় শেখ হাসিনা, তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ মোট ২৮ জনের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে।

প্রসিকিউটর গাজী তামিম মামলার অভিযোগগুলোর বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন। দুটি পৃথক গুমের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই অভিযোগ আনা হয়েছে: র‍্যাবের টাস্কফোর্স ইন্টারোগেশনের মাধ্যমে গুমের ঘটনায় শেখ হাসিনা, তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ১৭ জনের বিরুদ্ধে মোট ৫টি অভিযোগ এবং ডিজিএফআই পরিচালিত জয়েন্ট ইন্টারোগেশনের মাধ্যমে গুমের ঘটনায় শেখ হাসিনা, তারিক আহমেদ সিদ্দিকসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে মোট ৫টি অভিযোগ আনা হয়েছে।

দুই মামলার আসামির সংখ্যায় কিছু নামের পুনরাবৃত্তি থাকায়, মোট আসামির সংখ্যা ২৮ বলে জানানো হয়েছে।

র‍্যাবের টাস্কফোর্স ইন্টারোগেশন (টিএফআই) সেলে অপহরণ-গুম, নির্যাতনসহ বিভিন্ন অপরাধে এই ১৭ জনের বিরুদ্ধে পাঁচটি অভিযোগ আনা হয়েছে।

গুমসংক্রান্ত মানবতাবিরোধী অপরাধের দুই অভিযোগের একটিতে শেখ হাসিনা ছাড়া অন্য আসামিরা হলেন শেখ হাসিনার সাবেক প্রতিরক্ষাবিষয়ক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল, সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ, র‍্যাবের সাবেক ডিজিএম খুরশিদ হোসেন, র‍্যাবের সাবেক মহাপরিচালক হারুন অর রশিদ, কর্নেল আনোয়ার লতিফ খান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম, তোফায়েল মোস্তফা সারোয়ার, র‍্যাব কর্মকর্তা কে এম আজাদ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কামরুল হাসান, মাহবুব আলম, আবদুল্লাহ আল মোমেন, সারোয়ার বিন কাশেম, খায়রুল ইসলাম, মশিউর রহমান জুয়েল ও সাইফুল ইসলাম সুমন।

এ ছাড়া জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেন্টারে (জেআইসি) গুমের অভিযোগে মানবতাবিরোধী অপরাধের আরেক মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৩ জনকে আসামি করা হয়।

তাঁরা হলেন শেখ হাসিনার প্রতিরক্ষাবিষয়ক সাবেক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অব.) তারিক আহমেদ সিদ্দিক, ডিজিএফআইয়ের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) লে. জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আকবর হোসেন, সাবেক ডিজি মেজর জেনারেল (অব.) সাইফুল আবেদিন, লে. জেনারেল (অব.) মো. সাইফুল আলম, সাবেক ডিজি লে. জেনারেল তাবরেজ শামস চৌধুরী, সাবেক ডিজি মেজর জেনারেল (অব.) হামিদুল হক, মেজর জেনারেল তৌহিদুল ইসলাম, মেজর জেনারেল সরওয়ার হোসেন, মেজর জেনারেল কবির আহাম্মদ, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুবুর রহমান সিদ্দিকী, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আহমেদ তানভীর মাজহার সিদ্দিকী ও লে. কর্নেল (অব.) মখসুরুল হক।

এর মধ্যে চারজন সেনা কর্মকর্তা এখনো কর্মরত রয়েছেন। তবে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের সংশোধিত আইন অনুযায়ী তারা কোনো পদে থাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

গুমের এই দুটি মামলা ছাড়াও প্রসিকিউটর গাজী তামিম আরও জানান, বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে রামপুরায় হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) চারজনের বিরুদ্ধে ছয়টি অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগ আমলে নিয়ে এই আসামিদের বিরুদ্ধেও গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন ট্রাইব্যুনাল।

বিষয়:

সরকারমানবতাবিরোধী অপরাধশেখ হাসিনাআওয়ামী লীগ
