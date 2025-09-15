চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে ১৮ নভেম্বর: ইসি সচিব

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটের সামগ্রী সরবরাহ শুরু করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এরই মধ্যে নির্বাচনকে সামনে রেখে লাল গালা, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের লক, অফিশিয়াল সিল, মার্কিং সিল, বড় ও ছোট হোসিয়ান ব্যাগ ইসিতে পৌঁছানো শুরু হয়েছে। এ ছাড়া সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৮ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।
জানা যায়, সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে লাল গালা ২৩ হাজার কেজির মধ্যে ইসিতে পৌঁছেছে ৯ হাজার ২০ কেজি, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ৫০ লাখের মধ্যে এসেছে ৪ লাখ ৮০ হাজার; ৮ লাখ ৪০ হাজার অফিশিয়াল সিলের মধ্যে ৬ লাখ; ১৭ লাখ ৫০ হাজার মার্কিং সিলের ৩ লাখ ৯৬ হাজার; ১ লাখ ১৫ হাজার ব্রাস সিলের মধ্যে ৯ হাজার ৯২০টি; ৭০ হাজার বড় হেসিয়ান ব্যাগ ও ১ লাখ ১৫ হাজার ছোট হেসিয়ান ব্যাগের সব ইসিতে পৌঁছে গেছে। ৯ লাখ ৪০ হাজার স্ট্যাম্প প্যাড ও ৯ লাখ ৪০ হাজার অমোচনীয় কালির কলম মধ্য অক্টোবরের ইউএনডিপি সরবরাহ করবে। এ ছাড়া ১ লাখ ১৫ হাজার গানি ব্যাগের পুনঃদরপত্রের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এদিকে নির্বাচনে ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্যাকেট ও নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করা কর্মকর্তাদের পরিচয়পত্র ছাপানোর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বিজি প্রেস ব্যালট পেপার ছাপাতে প্রয়োজনীয় কাগজ সংগ্রহ করেছে বলে ইসি সূত্রে জানা গেছে।
ইসি কর্মকর্তারা জানান, নির্বাচনী সব মালামাল নির্বাচন ভবনের বেসমেন্টে রাখা হচ্ছে। আসনভিত্তিক ভোটার, ভোটকেন্দ্র ও সামগ্রিক প্রস্তুতি শেষ হলে তফসিল ঘোষণার পর আঞ্চলিক, জেলা ও উপজেলা অফিসে ধাপে ধাপে এগুলো বিতরণ করা হবে। এ ছাড়া রিটার্নিং অফিসার স্থানীয়ভাবে সুঁই সুতা, দেশলাই, আঠা ও কলমসহ ছোটখাটো ২১টি জিনিস প্রতিটি কেন্দ্র ও বুথের জন্য কিনে থাকেন। তারা যথাসময়ে এগুলো সংগ্রহ করবেন।
নির্বাচনের প্রস্তুতি ও নির্বাচনী মালামাল সংগ্রহের বিষয়ে জানতে চাইলে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেন, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে নির্বাচন আয়োজনের প্রস্তুতি সেরে রাখা হচ্ছে। এরই মধ্যে আমাদের কিছু নির্বাচনী মালামাল পৌঁছানো শুরু হয়েছে। দেশ থেকে যেসব নির্বাচনী সামগ্রী কেনা হবে তা চলতি মাসে এবং স্ট্যাম্প প্যাড ও অমোচনীয় কালির কলম ইউএনডিপি মধ্য অক্টোবরের সরবরাহ করবে। আর ছোটখাটো কিছু কেনাকাটা মাঠপর্যায় থেকে করে থাকে, সেগুলো তারা যথাসময়ে সম্পন্ন করবে। আমাদের পক্ষ থেকে প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণা অনুযায়ী সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রাখছি।
এরই মধ্যে গত ১ সেপ্টেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসিরউদ্দিন বলেছেন, নির্বাচন কমিশনের ওপর যাতে কোনো ব্লেম না আসে। নির্বাচন কমিশনের প্রস্তুতির অভাব রয়েছে, নির্বাচন কমিশন প্রস্তুত নয়, প্রস্তুতি সাফিশিয়েন্ট নয়—নির্বাচন নিয়ে এ ধরনের কোনো কথা যাতে না হয়। এ জন্য আমরা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে থাকব। সরকার যখন চাইবে, আমরা যাতে ডেলিভার করতে পারি সেই প্রস্তুতি আমরা নেব। আমরা কোনো ধরনের কোনো ব্লেম নিতে রাজি না।
ইসি কর্মকর্তারা জানান, ৩০০ সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্ত করা হয়েছে। সংসদ নির্বাচনের প্রস্তুতির মধ্যে ইতিমধ্যে খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। নির্বাচনের কমপক্ষে ২৫ দিন আগে ভোটকেন্দ্র চূড়ান্ত করার বিধান রয়েছে। নতুন রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে আইন মন্ত্রণালয় থেকে এখনো প্রতীকের তালিকা ভোটিং হয়ে ইসিতে আসেনি। এদিকে সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে চলতি মাসের শেষ সপ্তাহে অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপ শুরু করতে যাচ্ছে কমিশন। ইসির রোডম্যাপ অনুযায়ী, এ সংলাপ এক থেকে দেড় মাস সময়ের মধ্যে কয়েকটি ধাপে শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। রাজনৈতিক দল, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যমের প্রতিনিধি, পর্যবেক্ষক সংস্থা, নির্বাচন বিশেষজ্ঞ ও আহত জুলাই যোদ্ধাদের এই সংলাপে ডাকা হবে। সিইসি কানাডা থেকে দেশে আসলে সংলাপের তারিখ নির্ধারণ করা হবে বলে জানা গেছে।
চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ১৮ নভেম্বর
ইতিমধ্যে চলতি বছর ২ মার্চ ও ৩১ আগস্ট দুইবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে ইসি। সবশেষ চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী দেশে ১২ কোটি ৬৩ লাখ ৭ হাজার ৫০৪ জন ভোটার রয়েছেন। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৬ কোটি ৪১ লাখ ৪৫৫ জন; নারী ভোটার ৬ কোটি ২২ লাখ ৫ হাজার ৮১৯ জন; এবং হিজড়া ভোটার রয়েছেন ১ হাজার ২৩০ জন।
জাতীয় নির্বাচনের আগে আরেকটি ভোটার তালিকা প্রকাশ করবে ইসি। ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত যাদের বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হবে, তাদের নিয়ে আরেকটি তালিকা প্রকাশ করবে ইসি। জানান যায়, এই তালিকার খসড়া প্রকাশ করা হবে ১ নভেম্বর, খসড়ার ওপর দাবি-আপত্তি জানানো যাবে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত, দাবি-আপত্তি নিষ্পত্তি করা হবে ১৭ নভেম্বর এবং চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে ১৮ নভেম্বর।
