বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত এফবিআই কর্মকর্তাদের সঙ্গে এটিইউ প্রধানের মতবিনিময়

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
সোমবার বেলা ৩টায় ‎বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত এফবিআইয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এটিইউয়ের নবনিযুক্ত প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. রেজাউল করিম। ছবি: সংগৃহীত
বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কায় নিযুক্ত মার্কিন তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের কর্মকর্তাদের একটি প্রতিনিধিদলের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের (এটিইউ) নবনিযুক্ত প্রধান অতিরিক্ত আইজিপি মো. রেজাউল করিম। ‎আজ সোমবার বেলা ৩টায় ঢাকায় এটিইউ সদর দপ্তরে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

পুলিশের অ্যান্টি টেররিজম ইউনিটের পুলিশ সুপার (গণমাধ্যম) ব্যারিস্টার মাহফুজুল আলম রাসেল এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানান।

চার সদস্যের প্রতিনিধিদলে এফবিআইয়ের তিন সদস্য ও ঢাকায় মার্কিন দূতাবাসের একজন ছিলেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন শ্রীলঙ্কার কলম্বোভিত্তিক এফবিআইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট লিগ্যাল অ্যাটাশে কেইস ফেরেল। অন্য সদস্যরা হলেন এফবিআই স্টাফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্পেশালিস্ট সুসান ফিনবি, ঢাকায় নিযুক্ত এফবিআইয়ের অ্যাসিস্ট্যান্ট লিগ্যাল অ্যাটাশে রবার্ট জে ক্যামেরন এবং মার্কিন দূতাবাস, ঢাকার পুলিশ লিয়াজোঁ কর্মকর্তা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম।

‎বৈঠকে এটিইউর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন।

‎প্রতিনিধিদলটি সাম্প্রতিক সময়ে আন্তর্জাতিক পরিসরে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে। তারা এটিইউর বর্তমান কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হয় এবং সন্তোষ প্রকাশ করে। সন্ত্রাসবাদ ও উগ্রবাদ দমনে ভবিষ্যতে একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে উভয় পক্ষ। পাশাপাশি পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার ব্যাপারে আশ্বাস দেয় তারা।

