সোমবার ১২ দলের সঙ্গে ইসির সংলাপ, যাবে না জামায়াত

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফাইল ছবি
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীসহ ১২টি দলের সঙ্গে আগামীকাল সোমবার নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সংলাপে বসার কথা ছিল। কিন্তু জামায়াত জানিয়েছে, তারা সংলাপে বসতে পারবে না এবং নতুন সময় চেয়েছে। তাই জামায়াতের পরিবর্তে জাকের পার্টিকে সংলাপে যুক্ত করেছে ইসি।

ইসির জনসংযোগ শাখা থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

আজ সংলাপের দ্বিতীয় দিনে আগারগাঁওয়ের নির্বাচন ভবনে সকাল-বিকেল দুই পর্বে ২৩টি দলের সঙ্গে সংলাপ করেছে কমিশন। তৃণমূল বিএনপি সংলাপে অংশ নেয়নি।

আগামীকাল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত বাংলাদেশ লেবার পার্টি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক মুক্তিজোট, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, বিকল্পধারা বাংলাদেশ, বাংলাদেশ কল্যাণ পার্টি ও বাংলাদেশ মুসলিম লীগ আর বেলা ২টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত জাকের পার্টি, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি), বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট পার্টি, বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্ট, খেলাফত মজলিস ও জাতীয় গণতান্ত্রিক পার্টির (জাগপা) সঙ্গে সংলাপে বসবে ইসি।

আগারগাঁওইসিনির্বাচন কমিশনঢাকারাজনৈতিক দলজামায়াতে ইসলামী
