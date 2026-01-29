৮ ফেব্রুয়ারির পর প্রার্থিতা ফেরত পেলেও প্রবাসীদের ভোট মিলবে না, ইসির সিদ্ধান্ত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রবাসী ভোটারদের পোস্টাল ব্যালটে প্রার্থী অন্তর্ভুক্তির সময়সীমা আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি নির্ধারণ করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। ফলে এরপর নতুন করে কেউ প্রার্থিতা ফেরত পেলে তিনি প্রবাসীদের ভোট পাবেন না।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ এ তথ্য জানান।
সচিব বলেন, আদালত যদি ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা পুনর্বহাল বা বাতিল করেন, তাহলে তাঁকে পোস্টাল ব্যালটে অন্তর্ভুক্ত করা হবে; কিন্তু ৮ ফেব্রুয়ারির পর যদি কারও প্রার্থিতা পুনর্বহাল বা বাতিল হয়, সে ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটের ভোট তাঁদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়ার সুযোগ নেই।
এর কারণ হিসেবে সচিব জানান, ব্যালট ছাপিয়ে সংশ্লিষ্ট ভোটারকে পাঠিয়ে তারপর রিটার্নিং কর্মকর্তার ফেরত পেতে যে সময় দরকার, সে সময় আর থাকবে না।
এদিকে ওসিভি এবং আইসিপিভি প্রকল্প পরিচালক ড. সালীম আহমাদ খান জানান, আজ সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালট বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ৭ লাখ ৬৬ হাজার ৮৬২টি প্রবাসে পৌঁছেছে। ৫ লাখ ৯ হাজার ৬০১ জন ব্যালট গ্রহণ করেছেন। ৮ লাখ ৮৫ হাজার ৫৮৮ জন ভোট দিয়েছেন। ভোট দিয়ে ৩ লাখ ৯৮ হাজার ১৭৮ জন পোস্ট অফিসে জমা দিয়েছেন আর ৫৫ হাজার ৩৮১টি ব্যালট বাংলাদেশে পৌঁছেছে।
নির্বাচনী প্রচারে ব্যানারের বিষয়ে ইসি সচিব বলেন, ‘আমরা একটা ব্যানারের মাপ বলে দিয়েছিলাম ১০ ফুট বাই চার ফুট। রঙিন ব্যানার করার বিষয়টি দেখে বলতে হবে, সম্ভবত করার কথা না। সাদাকালো ব্যানার করার কথা। কিন্তু ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে এটা রঙিন আসার কথা। এখন কেউ যদি রঙিন ব্যানার করে থাকেন বা পিভিসি ব্যবহার করেন, তাহলে সেটি নির্বাচনী আচরণবিধির ব্যতিক্রম এবং সেটি রিটার্নিং কর্মকর্তারা ব্যবস্থা নেবেন।’
শেরপুরে ঝিনাইগাতীতে নির্বাচনী সহিংসতায় জামায়াতের নেতা রেজাউল করিমের নিহতের ঘটনায় ঢালাওভাবে গ্রেপ্তার না করে জড়িত প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করতে পুলিশ কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার উপপ্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার।১৩ মিনিট আগে
সংযুক্ত আরব আমিরাতভিত্তিক কোম্পানি ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে মার্কিন নৌবাহিনীর চুক্তি রয়েছে জানিয়ে সমাবেশে নেতারা বলেন, এই কোম্পানিকে টার্মিনাল পরিচালনার দায়িত্ব দিলে সেখানে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ নোঙর, রিফুয়েলিং ও মেরামতের সুযোগ তৈরি হবে। এতে পরোক্ষভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ও প্রতিরক্ষা নজরদারি এই অঞ্চলে১৬ মিনিট আগে
সুপ্রিম কোর্টের এজলাসে নির্বিঘ্নে সাংবাদিকদের প্রবেশাধিকার চেয়ে প্রধান বিচারপতি বরাবর চিঠি দেওয়া হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার আইন, বিচার ও মানবাধিকারবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ল রিপোর্টার্স ফোরামের (এলআরএফ) পক্ষ থেকে এই চিঠি দেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
বার্তায় বলা হয়, যৌন হয়রানি প্রতিরোধ অধ্যাদেশে যৌন হয়রানির বিস্তৃত সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে; যেখানে শারীরিক, মৌখিক, অ-মৌখিক, ডিজিটাল ও অনলাইন আচরণসহ জেন্ডারভিত্তিক সব অনাকাঙ্ক্ষিত ও অপমানজনক কার্যকলাপ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে