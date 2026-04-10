জামায়াতের এমপিকে আরও মনোযোগী হতে বললেন স্পিকার

জাতীয় সংসদের অধিবেশনে আইন প্রণয়ন কার্যক্রমের মধ্যে আলোচ্য বিলের বদলে অন্য বিলের প্রসঙ্গ তোলায় জামায়াতে ইসলামীর সংসদ সদস্য সাইফুল আলম মিলনকে ‘আরও মনোযোগী’ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। একই সঙ্গে তিনি বলেন, এভাবে আইন প্রণয়ন কর্মসূচিতে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে।
আজ শুক্রবার সকালের অধিবেশনে আমানত সুরক্ষা বিল, ২০২৬ অবিলম্বে বিবেচনার প্রস্তাব ওঠার সময় এ ঘটনা ঘটে।
অর্থমন্ত্রী আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী বাংলাদেশ ব্যাংক আমানত বিমা আইন, ২০০০ রহিত করে যুগোপযোগীভাবে পুনঃপ্রণয়নের লক্ষ্যে আমানত সুরক্ষা বিল, ২০২৬ উত্থাপনের অনুমতি চান। স্পিকার অনুমতি দিলে তিনি বিলটি সংসদে উত্থাপন করেন।
এরপর স্পিকার অর্থমন্ত্রীকে বিলটি অবিলম্বে বিবেচনার প্রস্তাব তোলার আহ্বান জানান। প্রস্তাব তোলার পর কণ্ঠভোটের আগে সাইফুল আলম কথা বলার সুযোগ চান।
তখন স্পিকার তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, ‘মাননীয় সদস্য সাইফুল আলম ঢাকা-১২, আপনি কিসের ওপরে, কোন বিলের ওপর আপত্তি দিতে চান?’ জবাবে সাইফুল আলম বলেন, ‘আমি ব্যাংক রেজুলেশন অধ্যাদেশ ২০২৫ সংরক্ষণের পক্ষে কথা বলতেছিলাম।’ তখন স্পিকার বলেন, ‘এটা তো উত্থাপন করা হয় নাই, এই নামে কোনো বিল নাই তো এখন।’ এরপর সাইফুল আলম বলেন, ‘আচ্ছা আচ্ছা থ্যাংক ইউ, আসসালামু আলাইকুম।’
এ সময় স্পিকার সাইফুল আলমকে উদ্দেশ করে বলেন, ‘মাই গড! মাননীয় সদস্য আরও মনোযোগী হবেন। আইন প্রণয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে আপনি বাধা দিচ্ছেন।’
বিরতির আগে বৈঠকের শেষ দিকে বিরোধীদলীয় নেতা স্পিকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, প্রথমে যে কার্যতালিকা তাঁদের দেওয়া হয়েছিল, সেখানে ‘ব্যাংক রেজুলেশন আইন’ ছিল। সেটি আলাদাভাবে আসবে কি না, তা নিয়ে তাঁরা বিভ্রান্তিতে পড়েছেন।
জবাবে স্পিকার বলেন, ‘পরে আসবে।’
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ১৩তম দিনের আজ সকালের অধিবেশনে উত্থাপিত বিলগুলোর ওপর দফাওয়ারি কোনো সংশোধনী প্রস্তাব না থাকায় সংসদে এ বিষয়ে আলোচনা হয়নি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা বিলগুলো উত্থাপন করলে সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলো পাস হয়।
